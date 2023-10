Des chats et chiens végans pour sauver la planète

Partager







Si tous les chats et les chiens du monde devenaient végétaliens, cela permettrait d’économiser presque autant de gaz à effet de serre (GES) que ceux générés par le Canada entier en une année et de nourrir près de 520 millions de personnes supplémentaires dans le monde, suggère une nouvelle étude.

Les avantages environnementaux d’un régime alimentaire à base de plantes ont largement été démontrés par la science dans les dernières années.

• À lire aussi: Manger moitié moins de viande réduirait le tiers des GES liés à l'agriculture

Mais qu’en est-il des chats et des chiens — les deux animaux de compagnie les plus populaires — qui consomment à eux seuls près de 9% de tous les animaux terrestres tués dans le domaine de l'alimentation?

Comme pour les humains, une transition vers un régime végétalien s’avère une solution environnementale plus qu’intéressante, suggère une récente étude de l'Université de Winchester, au Royaume-Uni, dont les résultats ont été publiés le 4 octobre dernier dans la revue scientifique Plos One.

Après avoir analysé en détail les ingrédients utilisés dans la fabrication de la nourriture destinée aux chats et aux chiens, le chercheur et vétérinaire Andrew Knight estime que 7 milliards d'animaux par année seraient épargnés, sans compter les milliards de poissons et autres espèces aquatiques utilisés dans la fabrication de la moulée.

L’élevage de la volaille et du bétail ainsi ralentis permettrait d’abord de diminuer drastiquement les émissions de GES. On parle d’une économie de 660 mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (Mt d'éq. CO2) soit la quasi-totalité des émissions annuelles du Canada.

• À lire aussi: Une première boucherie de viande in-vitro va ouvrir au Canada

Des terres servant à la production animale, presque aussi vastes que les territoires du Québec et de l’Ontario réunis, seraient également libérées (2,3 millions de kilomètres carrés), sans parler de la baisse de la consommation d’eau douce (7,22 kilomètres cubes).

Ces économies de ressources pourraient nourrir près de 520 millions de personnes supplémentaires, affirme l’étude.

Végétalisme: c’est recommandé pour les animaux?

Jusqu'à récemment, un tel changement de régime n'avait pas été sérieusement envisagé pour les chiens et les chats, qui sont omnivores et carnivores respectivement.

«On ne peut pas passer d’une alimentation carnée à une alimentaire végétalienne du jour au lendemain. Ça peut engendrer des problèmes digestifs importants», prévient le président de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ), le Dr Gaston Rioux.

«Si on veut compléter une transition vers un régime à base de plantes, il faut s’assurer que tous les nutriments nécessaires à la santé de l’animal soient inclus dans la nourriture, notamment la taurine, la vitamine A et la cobalamine pour les chiens» poursuit-il, en mentionna n t qu’il est possible de donner des suppléments alimentaires aux chiens et chats.

Au cours des deux dernières années, plusieurs gammes de nourritures végétaliennes pour animaux de compagnie ont été mises au point et utilisent des ingrédients d'origine végétale complétés par des vitamines, des acides aminés et des minéraux afin de garantir l'apport de tous les nutriments nécessaires, selon l'Université de Winchester.

Le Dr Rioux précise que les protéines provenant des insectes sont aussi une bonne alternative à celles animales.

«La transition est complexe, mais il faut la considérer. On conçoit qu’il y a un impact environnemental important de l’alimentation des chiens et des chats.»

De nouvelles études ont par ailleurs démontré que les chiens et les chats végétaliens obtiennent de bons résultats sur le plan de la santé et du comportement.

• À lire aussi: Les chats «vegan» en meilleure santé que les autres

Ces résultats ont entraîné une croissance rapide de ce secteur. En 2023, le marché des aliments végétaliens pour chiens était évalué à 14 milliards $ et devrait atteindre 26 milliards $ d'ici 2033.