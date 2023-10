Devrait-on utiliser nos tests rapides de dépistage à la COVID-19 qui sont expirés?

Partager







Vous avez mal à la gorge et vous vous demandez certainement pour une millième fois en trois ans et demi de pandémie s’il s’agit d’un simple rhume ou de la COVID-19. L’heure est donc au test, mais votre kit de dépistage rapide est expiré. Les tests sont-ils toujours fiables? On fait le point.

Même si la date d'expiration inscrite sur votre boîte de tests est dépassée, pas de panique: vous pouvez toujours les utiliser.

Santé Canada a effectivement repoussé les dates d’expiration de nombreux tests rapides. Lorsque ces derniers ont été mis sur le marché, leur durée limite de conservation avait été estimée de manière très conservatrice, selon le cardiologue et épidémiologiste Christopher Labos en entrevue à CTV News Montreal.

«Des données supplémentaires ont montré qu’ils [les tests rapides] fonctionnent encore pendant au moins deux ans après la date de fabrication», précise le médecin, qui ajoute que cette dernière est également inscrite sur la boîte.

Il n'y a donc pas de crainte à avoir: non seulement les résultats des tests expirés sont tout aussi fiables, mais il n'y a pas risque à les utiliser, insiste le Dr Labos.

Ce dernier précise d’ailleurs que si vous obtenez un résultat positif, que le test soit expiré ou pas, «c’est probablement vrai». La principale inquiétude avec les tests périmés est qu’ils pourraient afficher un résultat négatif alors que vous avez contracté la COVID-19.

Avec les informations de CTV News Montreal

