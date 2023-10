En photos: une fermette de production de cannabis à vendre pour 1,55 million $ à 2h de Montréal

Partager







Si vous rêvez de posséder un grand terrain sur lequel réaliser vos rêves agricoles, cette fermette située à deux heures de Montréal pourrait vous intéresser. Il s'agit d'un domaine qui comprend une maison, une terre agricole, une forêt et surtout... une ferme de microproduction de cannabis à la fine pointe de la technologie! On vous fait le tour de la propriété en vente pour 1 550 000$.

Le terrain de 132 acres, situé dans le petit village de Bury, en Estrie, permet de développer des projets agricoles «en tout genre», indique l’annonce aperçue sur Centris. Ce sont toutefois les détails des installations de culture de cannabis qui suscitent la curiosité.

Capture d'écran, Centris

«La ferme de cannabis est complètement équipée pour la microproduction selon les standards de constructions et les normes de Santé Canada et Revenu Canada. Le bâtiment de production est muni de 5 salles indépendantes toutes équipées avec système de contrôle automatisé. Ce système permet de cibler les besoins de chacune des cultures, de maximiser le rendement et assurer un suivi rigoureux sur celles-ci», détaille la fiche descriptive.

Capture d'écran, Centris

Capture d'écran, Centris

Systèmes de ventilation, de lumières, d’oxygénation et de caméras et une génératrice de 250 000 watts: les photos révèlent de l’équipement à la fine pointe de la technologie. Au bout du fil, le courtier assure que ces installations valent «plus d’un million de dollars».

Légal, faire pousser du cannabis?

Mais cultiver du cannabis n’est pas une mince affaire au Québec.

La culture à des fins personnelles est en effet illégale dans la province. Ça veut dire que seulement les producteurs qui détiennent un permis de culture de Santé Canada et qui se satisfont aux diverses conditions du gouvernement québécois peuvent faire pousser légalement des plants de pot. Les récoltes peuvent ensuite seulement être vendues à la Société québécoise du Cannabis (SQDC) ou à un autre producteur, à moins de l’expédier à l’extérieur de la province.

Si l’ampleur du projet vous décourage, les installations peuvent également être utilisées pour cultiver autre chose que du cannabis, indique la publication.

À vendre au montant de 1 550 000$, la propriété comprend aussi une maison de 3 chambres rénovées, un garage et une forêt mixte d’environ 116 acres offrant la possibilité de faire son sirop d’érable grâce à «un potentiel acéricole de +/- 1000 entailles». Le reste des terres cultivables sont d’une superficie d’environ 12 acres.

Capture d'écran, Centris