Le condo WOW de Catherine St-Laurent et Loud dans Rosemont—La Petite-Patrie à vendre pour 824 900$

Catherine St-Laurent et Loud ont récemment mis en vente leur charmant condo de style loft, situé dans le quartier Rosemont de Montréal pour la somme de 824 900$.

Le duo, qui a emménagé ensemble en 2019, se départit de son impressionnant domicile à aire ouverte, décoré avec soin.

Via Capitale

Via Capitale

Avec ses hauts plafonds et ses planchers de béton, le couple a su rendre l'espace de 1238 pieds carrés invitant. Coup de coeur pour les meubles de designers - à l'instar de Béton Johnstone et PIED CARRÉ - , des pièces vintage et des livres qui enjolivent le tout. Largement décloisonné, l'espace salon-cuisine profite pleinement de la lumière traversante.

Via Capitale





Celles et ceux qui suivent la comédienne sur Instagram reconnaîtront certainement l'endroit, dont elle a partagé quelques bribes sur son compte.

Via Capitale

Une cour arrière intime où il fait bon organiser des soupers entre amis conclut la visite.

Via Capitale

Rémy Beauchamp Inc et Edouard Dansereau de Via Capitale s'occupent de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 824 900$.

