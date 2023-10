Le PDG de Suncor se fait sermonner au Parlement

Partager







«Vous saviez que ce que vous faisiez déstabilisait la planète!» C'est ce qu'a lancé un député du Nouveau parti démocratique (NPD) au président de la pétrolière Suncor, Richard Kruger, qui comparaissait lundi au Parlement canadien pour s’expliquer sur de récentes déclarations controversées.

• À lire aussi: Climat: 2023 se rapproche de la barre des 1,5°C de l'accord de Paris

Le député ontarien et porte-parole néodémocrate en matière de ressources naturelles Charlie Angus n’a pas mâché ses mots devant le président de Suncor, une importante entreprise pétrolière canadienne dont les émissions de gaz à effet de serre (GES) participent à la crise climatique.

«On est au mois d’octobre et le pays est toujours sous l’emprise des flammes. Je n’ai jamais rien vu de tel. J’essaie de trouver les mots pour décrire les répercussions de ce qu’on vit [...] Quelle est la part de responsabilité que votre entreprise est prête à prendre pour ce que vivent les Canadiens?» a questionné le politicien.

«Les changements climatiques sont des enjeux complexes, a répondu M. Kruger. Nous avons tous un rôle à jouer, qu’il s’agisse de l’industrie, du gouvernement, de la société.»

Il a aussi vanté les récents investissements de son entreprise pour l’environnement et a réitéré son intention d’atteindre la carboneutralité en 2050. La question des GES émis lors de la combustion des énergies fossiles, les plus importants, n’a pas été abordée.

Des décennies de désinformation chez Exxon Mobil

Richard Kruger n’est en poste à Suncor que depuis six mois, mais il a une feuille de route non-négligeable dans l’industrie fossile. Avant d’arriver chez Suncor, il a été vice-président chez ExxonMobil.

Cette pétrolière américaine a fait les manchettes dans les dernières années après que des enquêtes journalistiques eurent révélé que l’entreprise était au courant, depuis aussi longtemps que les années 1970, du rôle de l’industrie fossile dans la crise climatique. ExxonMobil aurait financé des lobbys et des recherches niant les changements climatiques et influencé les politiques publiques en ce sens. Plusieurs poursuites judiciaires ont découlé de ces révélations.

«Vous étiez vice-président d’Exxon, a rappelé Charlie Angus. Vos rapports scientifiques internes ont émis des mises en garde qu’il y aurait des répercussions pour la population mondiale si on ne changeait pas de trajectoire. On a même préparé une note où on utilisait le mot "catastrophe" par rapport à ce que vous faites. Donc: quelle est votre part de responsabilité juridique? Vous avez tu ces rapports scientifiques. Vous saviez que ce que faisiez à l’époque déstabilisait la planète!»

Kruger a dévié les questions concernant l’affaire ExxonMobil en arguant qu’elles devraient plutôt être adressées aux dirigeants actuels de l’entreprise.

Un désintérêt pour la transition énergétique

Le PDG de Suncor était convié devant le Comité permanent des ressources naturelles pour s’expliquer à propos de déclarations controversées faites au mois d’août.

Il en avait fait sursauter plus d’un en affirmant que son entreprise accordait une «importance disproportionnée» à la transition énergétique, soulignant que Suncor ne devait pas négliger les forces motrices actuelles pour favoriser l’énergie à faible émissions. «Aujourd’hui, nous gagnons en créant de la valeur grâce à une base diversifiée d’actifs intégrés soutenus par les sables bitumineux», avait-il dit.

Ces commentaires, tenus au terme d’un été marqué par des feux de forêt sans précédent, n’ont pas plu au milieu environnemental ni au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. Celui-ci s’était dit «déçu», dans une entrevue à La presse canadienne.

«De voir le chef d’une grande entreprise canadienne dire, essentiellement, qu’il se désengage du changement climatique et de la durabilité, qu’il va se concentrer sur les profits à court terme, ce sont toutes les mauvaises réponses», avait-il répondu.

Ces propos ont aussi été tenus au moment où le ministre Guilbeault planche sur un important projet de règlement qui viendra imposer un plafond d’émissions décroissant à l’industrie pétrolière et gazière. Celui-ci doit être présenté avant la fin de l’année.

Une augmentation de la production fossile

On sait déjà que l’industrie des combustibles fossiles canadienne prévoit augmenter sa production d’ici 2030, malgré l’imposition de ce plafond. Pour l’heure, le plan serait d’utiliser des technologies expérimentales qui n’ont pas fait leurs preuves à grande échelle, comme la capture et la captation du carbone, pour diminuer ses émissions de GES tout en augmentant la production.

• À lire aussi: Le Canada instaure un système qui fera «bien paraître les grands pollueurs»

C’est ce qu’a confirmé M. Kruger aujourd’hui en réitérant son intention de «décarboner» ses activités sans les diminuer.

«Si la demande est là et que l’on choisit, comme pays, de produire un baril de moins, ça ne veut pas dire que le monde va forcément consommer un baril de moins. La question est de savoir quelle est notre position concurrentielle, à l’échelle mondiale. Je pense qu’avec nos efforts, nous pouvons demeurer concurrentiels. Le gaz et le pétrole ont une longue vie devant eux. La question est de savoir comment nous allons faire pour que ce soit plus socialement acceptable», a-t-il souligné.

Accueillis par des militants

Des militants écologistes s’étaient réunis à Ottawa pour accueillir Richard Kruger et des membres de l’Alliance nouvelles voies, un lobby qui représente l’industrie fossile canadienne, également questionnés devant le Comité.

Environmental Defence

«Il est clair qu'on ne peut faire confiance à l'industrie pour se responsabiliser. On doit imposer une réglementation forte et sans passe-droits», estime l’analyste climat-énergie chez Nature Québec, Anne-Céline Guyon.

Même son de cloche au Réseau Action Climat (CAN-Rac).

«On ne peut pas faire confiance à l'industrie pour réduire ses propres émissions au-delà de quelques initiatives esthétiques comme l'installation de bornes électriques. Au contraire, ils utilisent des initiatives d'écoblanchiment comme l'Alliance nouvelles voies pour lobbyer contre davantage de réglementation», affirme la directrice des politiques nationales Alex Cool-Fergus.