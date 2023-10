Les meilleurs restaurants thaïlandais de Montréal

Partager







De par son amalgame de couleurs, d’épices et de saveurs, la cuisine thaïlandaise compte de nombreux adeptes à travers le monde.

Montréal n’y fait pas exception avec plusieurs restaurants qui contribuent à faire briller la cuisine de l’Asie du Sud-Est. Vous les (re)découvrirez dans cette liste à garder précieusement sous la main.

Sans plus attendre, voici donc 7 bons restaurants thaïlandais à Montréal:

La cuisine thaïlandaise traditionnelle est à l’honneur dans ce restaurant emblématique de la rue Bernard. On y retrouve de nombreux classiques dans un décor fortement inspiré de l’Asie où on s'assoit allègrement sur des coussins au sol. À noter qu’une salle privée pouvant recevoir jusqu’à 30 personnes est mise à la disposition des visiteurs qui chercheraient un lieu pour se rassembler en famille ou entre amis.

88, rue Bernard O

Depuis près de 10 ans, le restaurant Thaï Sep accueille les amoureux de cuisine thaïlandaise et Laotienne sur la rue Jean-Talon. Authentique, savoureux et convivial, l’établissement peut se targuer de servir parmi les meilleures assiettes traditionnelles d’Asie du Sud-Est en ville.

1900, Rue Jean-Talon E

C’est un voyage vers la Thaïlande à petit prix qui nous attend au Pichai. Petit nouveau de l’équipe derrière l’épicerie Pumpui (on vous en parle plus bas!), le restaurant promet des saveurs inédites, mais fort intéressantes, que de nombreux épicuriens se plaisent à découvrir un verre de vin à la main.

5985, rue St-Hubert

On est pratiquement reçu à la maison dans cet établissement du Mile-End qui porte le nom de sa propriétaire et cheffe exécutive. Ici, les saveurs de l’Asie du Sud-Est sont à l’honneur dans un amalgame de plats riches et parfumés typiques de la région natale de Pamika, Isan.

4902, boul. Saint-Laurent

À la fois épicerie et comptoir, le Pumpui est un incontournable de la cuisine thaïlandaise à Montréal. Depuis son ouverture en 2017, ce petit resto qui aborde un logo de crocodile fait la fierté des résidents de la Petite-Italie qui y passent pour attraper un fameux curry aux saveurs du moment ou encore pour mettre la main sur quelques ingrédients.

83, rue Saint-Zotique Est

Pour des mets qui nous propulsent tout droit dans les rues de la capitale thaïlandaise, c’est au Thammada qu’il faut se diriger. Inspiré des nuits à Bangkok, l’adresse d’Outremont propose des plats typiques de la cuisine de rue et des cocktails maison originaux.

1205, av. Bernard, Outremont

Mae Sri est le nom de la mère de Pamika, cheffe derrière le restaurant Pamika Thaï mentionné précédemment. C’est donc une histoire de famille qui s’inscrit dans ce petit comptoir spécialisé en assiettes de nouilles et de riz servis dans une formule rappelant la restauration rapide haut de gamme.

224, rue Milton

À noter que les propriétaires se cachent également derrière le Garden Room - Mae Sri (1445, rue Bishop).

