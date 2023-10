Quel salaire gagne une adjointe administrative ou un adjoint administratif au Québec?

Partager







Les adjointes administratives et adjoints administratifs sont nécessaires au fonctionnement de la plupart des entreprises et institutions au Québec. Quel salaire gagnent-elles? On se penche sur la question.

Voici ce qu'il y a à savoir sur le métier d'adjointe administrative (et d'ajoint administratif) au Québec en 2023.

Que font les adjointes administratives?

Mettons d'abord quelque chose au clair: une adjointe administrative et une secrétaire, ce n'est pas la même chose, même si les deux corps de métier se ressemblent.

Ces travailleuses et travailleurs ont plusieurs tâches en commun. Par exemple, ils et elles sont souvent appelés à répondre au téléphone, s'occuper de la réception d'un bureau, organiser des agendas et classer des documents.

Mais le rôle des adjointes administratives et adjoints administratifs va généralement un peu plus loin. Ils peuvent avoir à organiser des voyages, produire des rapports ou encore commander du matériel pour le bureau, selon le gouvernement du Québec.

Il est à noter que selon les plus récents chiffres du gouvernement du Québec, plus de 96% des gens qui pratiquent ce métier sont des femmes.

Le salaire

Le salaire n’est évidemment pas la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire dans le privé

La plupart des adjointes administratives au Québec travaillent dans le secteur privé. Dans les milieux non syndiqués, les employeurs peuvent donc décider d'offrir un salaire à leur discrétion, ce qui veut dire que le salaire peut varier d'une place à l'autre.

Selon les données les plus récentes du gouvernement du Québec (basées sur une moyenne des salaires de 2020 à 2022), le salaire d'entrée moyen d'une adjointe administrative était de 17$ de l'heure, ce qui donne un salaire annuel de 33 150$ pour un emploi à temps plein (37,5 heures par semaine).

Le salaire maximal moyen était pour sa part de 32$ de l'heure, ce qui équivaut à un salaire annuel de 62 400$.

Le salaire médian se situait plutôt autour de 23,40$ de l'heure, soit 45 630$ par an, toujours selon la moyenne.

Ces chiffres concordent avec les salaires affichés sur des offres d'emploi consultées par 24 heures sur des plateformes de recherche.

Le salaire dans le public

Même si la plupart sont au privé, certaines adjointes administratives travaillent quand même dans le système public. Les plus récents chiffres montrent que 15% des emplois dans ce domaine se situent dans les administrations publiques, et 12% dans les services d'enseignements, dont plusieurs relèvent du gouvernement.

Le salaire varie selon l'institution. Aucune classe d'emploi ne porte explicitement le titre «adjointe administrative» dans la fonction publique québécoise, mais plusieurs équivalences existent, par exemple «agents de bureau» ou «agents de secrétariat».

Si on prend par exemple le rôle d'agent de bureau dans la convention collective de la fonction publique québécoise, on obtient une échelle salariale avec un salaire d'entrée de 20,96$ de l'heure (38 151$ annuel, pour une semaine de 35 heures) et un salaire maximal de 25,85$ de l'heure (47 045$ annuel).

Voici l'échelle salariale:

Salaire annuel entre parenthèses calculé sur la base d'une semaine de travail de 35 heures, tel qu'utilisé pour le calcul dans la convention collective. La progression dans les échelons se fait à coup d'un échelon par année de travail à temps plein.

Échelon 1: 20,96$ de l'heure (38 151$)

20,96$ de l'heure (38 151$) Échelon 2: 21,57$ de l'heure (39 265$)

21,57$ de l'heure (39 265$) Échelon 3: 22,22$ de l'heure (40 434$)

22,22$ de l'heure (40 434$) Échelon 4: 22,90$ de l'heure (41 676$)

22,90$ de l'heure (41 676$) Échelon 5: 23,61$ de l'heure (42 973$)

23,61$ de l'heure (42 973$) Échelon 6: 24,32$ de l'heure (44 270$)

24,32$ de l'heure (44 270$) Échelon 7: 25,08$ de l'heure (45 639$)

25,08$ de l'heure (45 639$) Échelon 8: 25,85$ de l'heure (47 045$)

Les études requises

Il n'y a pas de prérequis obligatoire pour devenir adjointe administrative, mais la plupart des gens qui veulent travailler dans ce domaine complètent une formation pour les préparer à occuper ce type de poste.

Une voie d'accès est notamment de faire un diplôme d'études professionnelles (DEP) en secrétariat, offert dans la plupart des centres de formation professionnelle du Québec. Le programme est d'une durée de 1485 heures, soit environ 14 mois.

Il est aussi possible de passer par le cégep, pour faire une attestation d'études collégiales (AEC) en adjoint adminitratif, en bureautique ou dans un programme du genre (les appellations et la durée du programme varient selon les cégeps). Les cégeps qui offrent des programmes du genre sont les suivants:

Collège LaSalle

Cégep Beauce-Appalaches

Cégep de Thetford

Cégep André-Laurendeau

Cégep de La Pocatière - Centre d'études collégiales de Montmagny

Cégep de Chicoutimi

Cégep de Rivière-du-Loup

Cégep de Saint-Jérôme

Cégep de Sept-Îles

Collège de Maisonneuve

Cégep Garneau

Collège O'Sullivan de Québec

Faut-il être membre d'un ordre?

Non, il n'y a pas d'ordre professionnel qui représente les adjointes administratives et adjoints administratifs au Québec.

