Un Américain de 6 ans assassiné parce qu’il était musulman et d’origine palestinienne

Un jeune Americano-Palestinien qui venait de célébrer son sixième anniversaire a été poignardé à mort ce week-end dans sa résidence de la banlieue de Chicago, aux États-Unis.

Le propriétaire de l'immeuble où le garçon et sa famille habitaient, Joseph M. Czuba, 71, a été accusé du meurtre au premier degré. L'homme de 71 ans aurait poignardé le jeune Wadea Al-Fayoume à 26 reprises avec un couteau de 30 cm.

Joseph M. Czuba a également été accusé de tentative de meurtre au premier degré à l’endroit de la mère du bambin, Hanaan Shahin.

L’accusé, un ancien militaire, fait également face à deux chefs d’accusation de crime haineux et d’attaque armée, a rapporté le bureau du shérif du comté de Will.

«Les enquêteurs ont pu établir que les deux victimes de cette attaque brutale étaient ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et Israël», précisent les autorités locales.

Le meurtre serait survenu après un échange houleux entre la mère et Czuba. Le propriétaire aurait crié à la mère de famille «qu’il était en colère contre elle pour ce qui se passait à Jérusalem».

La dame se serait réfugiée dans la salle de bain après avoir été poignardée une douzaine de fois. L'accusé s'en serait alors pris à l'enfant. Le père et les deux autres enfants de la famille n’étaient pas présents lors de l’attaque.

«C’était un garçon charmant qui aimait sa famille, ses amis. Il adorait le soccer. Il aimait le basket. Il a payé le prix de l’atmosphère de haine», a déclaré Ahmed Rehab, directeur général du Council on American Islamic Relations, au nom du père de Wadea, lors d’une conférence de presse tenue dimanche.

Écho jusqu’à la Maison-Blanche

La tragique histoire de la famille Al-Fayoume-Shahin a ébranlé les États-Unis. Dimanche, le président américain Joe Biden a dénoncé le crime, affirmant que «cet acte de haine horrible n’a pas sa place aux États-Unis».

«La famille musulmane palestinienne de l’enfant est venue en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous: un refuge pour vivre, pour apprendre et pour prier en paix», a-t-il dit.

La vice-présidente Kamala Harris a déclaré lundi qu’elle et son mari pleuraient la mort de Wadea Al-Fayoume

«Nous condamnons sans équivoque la haine et l’islamophobie et soutenons les communautés palestinienne, arabe et musulmane des États-Unis. L’administration Biden-Harris continuera de travailler pour protéger nos communautés contre la haine et la violence insensée.»

«Ce crime haineux est un rappel honteux du rôle destructeur que joue l’islamophobie dans notre société», a pour sa part déclaré le maire de Chicago, Brandon Johnson.

