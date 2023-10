Dangereux pour la santé? Voici quoi faire avec nos vieux médicaments périmés

Partager







En faisant le ménage de la pharmacie, vous risquez de trouver de vieux pots de pilules périmées depuis des mois, voire des années. Une fois la date de péremption dépassée, ces médicaments sont-ils dangereux pour la santé? Et si on veut s'en débarrasser, on fait comment? On en a jasé avec une pharmacienne.

Les pilules périmées sont-elles consommables?

Sur l’étiquette d’un médicament prescrit, il est clairement indiqué qu’il faut «jeter» le produit après une certaine date. Mais comme on le ferait avec du yogourt, est-ce qu'on peut le consommer au-delà de cette date?

«Cette question est tricky, parce que, techniquement, la date d’expiration est là pour montrer que le produit a été étudié comme étant efficace et sécuritaire jusqu’à cette date-là», explique la pharmacienne Marie-Michèle Ghazal, qui ne recommande pas de consommer un médicament périmé.

Est-ce dire qu'un médicament expiré depuis deux semaines comporte des risques pour la santé? La réponse est non.

«Ce n’est pas la fin du monde. Mais c’est sûr que plus on s’approche de la date d’expiration, plus on a des risques que le médicament ne soit pas vraiment efficace», mentionne la spécialiste de la santé en entrevue à 24 heures.

Elle suggère d'être particulièrement prudent avec les injections comme les gouttes pour les yeux. Pour ce type de médicaments, lorsque la date d’expiration est dépassée, on ne peut plus considérer le produit comme stérile et stable. Il n’est donc pas recommandé de les utiliser.

Peut-on jeter les médicaments périmés à la poubelle?

Les vieux médicaments, «on ne veut pas les jeter à la poubelle, ni dans l’évier, ni dans la toilette, parce que ça peut se retrouver dans l’environnement et c’est nocif», explique la Marie-Michèle Ghazal.

Elle conseille plutôt de transvider vos pillules passées date dans un sac de plastique ou dans un contenant de plastique. Cette procédure s'applique à tous les médicaments, qu'il s'agisse de produits vendus derrière le comptoir, comme des antidépresseurs ou des antibiotiques, ou pas, précise Marie-Michèle Ghazal.

Il faut savoir que les établissements de santé, qui font affaire avec des entreprises spécialisés, ont des protocoles de destruction sécuritaire pour les médicaments.

