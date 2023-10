Gros rabais sur le calendrier de l’avent Pokémon

Partager







On ne veut pas vous casser les oreilles avec le temps des Fêtes en octobre, mais on ne peut pas vous cacher un bon rabais, non plus. Le calendrier de l’avent de Pokémon coûte seulement 59,95$ pour un temps limité!

Normalement offert à 84,99$, le calendrier des Fêtes de Pokémon est à son plus bas prix. On vous suggère de le commander tôt, aussi, car l’expédition est plutôt lente pour cet item.

Le calendrier comprend 25 surprises à découvrir durant le mois de décembre: 8 cartes TCG Pokémon foils avec un timbre festif, 5 paquets booster, 7 paquets de 3 cartes, 2 pièces, 2 pages de collants, un porte-clés et un code TCG live.