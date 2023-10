Les scientifiques savent (enfin) qui, de l’œuf ou la poule, est arrivé en premier

Partager







La question est aussi vieille que le monde et elle suscite de nombreux débats: est-ce la poule ou l’œuf qui est arrivé en premier sur Terre? Des chercheurs de l’Université de Bristol et de l’Université de Nankin auraient enfin trouvé la réponse.

La plus récente théorie sur la question avait été publiée en 2017, mais voilà que des chercheurs sont arrivés à une conclusion différente: la poule serait arrivée avant l’œuf, selon une étude publiée en juin dernier dans Nature Ecology & Evolution.

Il faut savoir que les œufs existaient avant même l’apparition des poules. Dans l'évolution, leur apparition daterait en effet d’il y a un à deux milliards d’années, contre 10 000 ans pour les poules telles qu’on les connait.

C'est pourquoi on croyait jusqu’ici que l’œuf à coquille dure était nécessaire pour le développement des amniotes – un groupe de vertébrés qui inclut les mammifères, les reptiles, les dinosaures, les oiseaux et les poules – dans l’amnios, une membrane protectrice présente à l’intérieur de l’œuf. Cette théorie laisse donc croire que l’œuf serait arrivé avant la poule.

Or, la nouvelle étude de 51 espèces de fossiles et de 29 espèces vivantes d’ovipares (qui pondent des œufs) et de vivipares (qui donnent naissance à un jeune animal vivant) démontre plutôt que le mode de reproduction de certains amniotes a changé à travers le temps.

Des reptiles et des serpents, des espèces étroitement apparentées, ont, par exemple, tantôt été ovipares, tantôt vivipares. Ces espèces auraient facilement pu interchanger leur manière de donner naissance à travers le temps, indiquent les chercheurs.

«En outre, lorsque nous examinons les fossiles, nous constatons que nombre d’entre eux étaient des porteurs vivants, notamment les reptiles marins du Mésozoïque tels que les ichtyosaures et les plésiosaures», explique le Dr Armin Elsler, chercheur de l’École des sciences de la Terre de l’Université de Bristoll et coauteur de l’étude.

«Le va-et-vient entre l’oviparité et la viviparité s’est produit dans d’autres groupes [d’espèces], et pas seulement chez les lézards», poursuit-il.

Une troisième façon de donner naissance

Mais une troisième façon de donner naissance présente chez les premiers amniotes terrestres vient brouiller les cartes: la rétention prolongée de l’embryon.

Il s’agit d’un processus selon lequel un jeune est conservé par la mère pour une durée variable avant d’être relâché à différents stades de gestation, «probablement en fonction des conditions optimales de survie», sans qu’une coquille dure d’œuf soit nécessaire.

«Il semble que la rétention prolongée de l’embryon présente des avantages écologiques, permettant peut-être aux mères de relâcher leurs petits lorsque les températures sont suffisamment chaudes et que les ressources alimentaires sont abondantes», note le Dr Joseph Keating, l’un des auteurs de l’étude provenant de l’Université de Nankin.

Cette façon de donner naissance, qui confère une «protection parentale adaptative», a probablement donné un certain avantage aux amniotes, soulignent les chercheurs.

Grâce à la rétention prolongée de l’embryon, l’ancêtre de la poule pourrait ainsi s'être reproduite sans les oeufs.

