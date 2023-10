Les voitures à essence (même hybrides) ne pourront plus rouler au centre-ville de Stockholm

Partager







La capitale suédoise va être la première ville à interdire la circulation de toutes les voitures thermiques, y compris hybrides, dans une partie de son centre-ville. À compter du 31 décembre 2024, à quelques exceptions près, seules les voitures électriques seront tolérées dans cette zone à faibles émissions particulièrement stricte.

Dans un entretien accordé à Air Quality News, le responsable des transports et de l'environnement urbain de la ville de Stockholm, Lars Strömgren, promet d'éliminer au plus vite les gaz d'échappement nocifs des voitures à essence et diesel en déployant la zone à faibles émissions la plus ambitieuse au monde.

Pour cela, Stockholm va mettre en place une zone à faibles émissions unique en son genre dans une partie du centre-ville. À partir de la fin de l'année 2024, l'accès à cette zone sera interdit aux voitures à essence et diesel. Cette décision a été prise dans le but de réduire la pollution et les émissions de CO2, de garantir aux habitants de respirer un air plus sain.

La future ZFE de Stockholm n'est pas très étendue (180.000 m2) mais elle n'autorisera que l'utilisation de voitures électriques et de voitures à gaz répondant aux normes d'émission Euro 6, une grande première valable 24h/24 et 7j/7. A noter que les véhicules lourds hybrides, les véhicules d'urgence et ceux conduits par une personne handicapée seront néanmoins acceptés, tout comme les motos et les scooters qui ne sont pas encore concernés par cette interdiction. Toute infraction donnera lieu à une amende de 1.000 couronnes suédoises, soit un peu moins de 90 euros.

Si de nombreuses villes, y compris en France, ont mis ou projettent de mettre en place des zones à faibles émissions, le modèle choisi par Stockholm détonne puisqu'aucune voiture à motorisation tout ou partie thermique ne sera tolérée. Elle sera mise en place en toute fin d'année 2024 et couvrira dans un premier temps une superficie d'environ vingt pâtés de maisons avant d'être probablement étendue, une décision devant être prise à ce sujet début 2025. L'espace choisi est déjà très fréquenté par les piétons et les cyclistes, des populations exposées à un air particulièrement malsain.

L'instauration de cette ZFE fait partie d'un plan plus vaste destiné à réduire les émissions de CO2 dans le centre-ville. Il comprend notamment un contrôle accru des véhicules les plus polluants et le développement de stationnements pour les vélos. L'objectif est de réduire le trafic automobile total de 30% d'ici à 2030 sur l'ensemble de Stockholm.