«Mon casque m’a sauvé la vie»: le cri du coeur d'une cycliste frappée par un scooter sur une piste cyclable

Partager







«Mon casque m’a sauvé la vie, je me retrouve avec des contusions sévères (...) et une grosse commotion cérébrale»: happée par un scooter alors qu’elle circulait sur une piste cyclable, une jeune Montréalaise raconte son traumatisme et exige une meilleure protection pour les cyclistes.

Le 4 octobre dernier, à 8h10 du matin, Anna Morineau enfourche son vélo pour se rendre au travail, comme elle a l’habitude de le faire. Elle emprunte une piste cyclable à deux voies sur l’avenue Willowdale, près de l’Université de Montréal, à Outremont.

Au loin, elle aperçoit deux personnes côte à côte qui s’approchent rapidement tout en discutant. L'un d'eux est en scooter électrique. Constatant qu’ils occupent les deux voies de la piste cyclable, la jeune femme de 23 ans leur fait des signes et leur cri de «se tasser», mais rien n’y fait. Elle a deux choix: faire un face-à-face avec le scooter ou prendre la risque de se faire frapper par une voiture en tentant de l’éviter.

Elle percute donc le scooter. Le choc est brutal.

«J’ai fait un vol plané et je suis tombée tête première sur l’asphalte. Je me suis retrouvée couchée sur la piste cyclable, sans pouvoir bouger», raconte-t-elle en entrevue à 24 heures.

Ayant subi une violente commotion cérébrale, elle quitte les lieux de l’accident en ambulance, la tête immobilisée par un collet cervical. Deux semaines plus tard, elle peine toujours à marcher plus de 10 minutes sans être étourdie.

«C’est vraiment traumatisant, parce que je mène une vie très active. En plus, je ne sais pas quand je vais retrouver la confiance recommencer à faire du vélo», souffle celle qui indique se déplacer à vélo par conscience environnementale.

Aucune indemnisation

Dans un message publié lundi sur Facebook, la jeune femme indique qu’elle devra manquer trois semaines de travail en raison de l’accident. Elle précise aussi qu’elle ne recevra aucune indemnisation de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), même si elle a été frappée par un véhicule motorisé, qui n’est toutefois pas considéré comme tel par la société d’État.

«C'était un scooter électrique possédant de fausses pédales de vélo sur le côté et en plus, il n'est pas immatriculé. Cela fait en sorte qu’il est considéré comme une ''Bicyclette électrique motorisée''. De ce fait, même si son scooter fait 3-4 fois mon poids sur la piste cyclable, il a quand même le droit d'y être», écrit-elle sur Facebook.

Capture d'écran Facebook

Dans les dernières heures, la jeune femme affirme avoir reçu cinq témoignages de cyclistes impliqués dans des accidents avec des scooters sur des pistes cyclables de Montréal.

Jugeant cette situation «ridicule», elle interpelle la Ville de Montréal, qui devrait selon elle en faire plus pour protéger les cyclistes sur son territoire.

Déplorant l’accident qu’a subi Anna Morineau, la Ville renvoie la balle dans le camp du ministère des Transports du Québec et de la Mobilité durable.

Contacté par 24 heures, Vélo-Québec estime pour sa part que le cas de la cycliste montréalaise est un triste rappel que les vélos motorisés, plus lourds et plus rapides que les vélos électriques, ont le potentiel de créer des accidents plus violents sur le réseau cyclable.

«On sait que la violence d’un choc dépend de la masse et de la vitesse d’un objet, alors on sait que les accidents qui impliquent ces véhicules sont potentiellement beaucoup plus dangereux. C’est certain que les collisions comme celle-là, avec les scooters, vont faire beaucoup plus de dégât qu’une collision avec un vélo», souligne la porte-parole de l’organisation, Magalie Bebronne.

Un flou qui dérange

Si des scooters électriques peuvent aussi facilement se déplacer sur les pistes cyclables, c’est parce qu’il existe un flou quant à la définition de ce qu’est un vélo à assistance électrique.

En février 2021, Transport Canada, qui s’occupait jusqu’alors du dossier, a abrogé la définition, avant d’annoncer aux provinces que ce serait désormais à elles de redéfinir ce qui constitue ou pas un vélo à assistance électrique, explique Magalie Bebronne.

«Donc, c’est au ministère des Transports du Québec d’arriver avec une définition claire. Mais vous voyez, on est rendu en août 2023 et la redéfinition n’a toujours pas abouti» se désole-t-elle.

En l’absence d’une définition claire, les petits scooters, vendus à tort comme des vélos à assistance électrique, pullulent sur les pistes cyclables. Et ce même si ces engins peuvent facilement excéder les limites de vitesse sur de nombreuses pistes cyclables, qui varient généralement entre 20 et 30 km/h, selon la municipalité.

Pas de statistiques officielles

Il est impossible de savoir le nombre d’accidents impliquant des scooters électriques munis de pédales sur les pistes cyclables de Montréal. Les statistiques du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), comme celles de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), catégorisent simplement ces engins comme des vélos, sans plus de précisions.

Ce manque de chiffres clairs rend difficile l’élaboration de lois et de règlements pertinents sur la question, alors que la popularité des vélos à assistance électrique ne cesse de croitre, déplore Magalie Bebronne.

«Le point, ce n’est pas d’interdire les vélos à assistances électriques, c’est de sortir les scooters de cette catégorie pour de bon. Ensuite, peut-être qu’on pourrait repenser les limites de vitesse sur les pistes cyclables, par exemple», souligne-t-elle.

Par courriel, le ministère des Transports du Québec et de la Mobilité durable assurait le mois dernier avoir mis en place «un groupe de travail réunissant des experts en sécurité routière du Ministère et de la SAAQ» et consulté «plusieurs partenaires et organisations touchées par la circulation des bicyclettes assistées afin d’établir des pistes d’encadrement».

Aucun délai n'a mentionné quant à l'aboutissement de ces consultations.