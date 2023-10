On est allé visiter une sauveteuse de bébés écureuils en détresse

Partager







Plus de 300 familles accueillent chaque année des bébés écureuils en détresse dans les rues du Québec pour les soigner.

Philippe et Roger avaient sept et huit semaines lorsqu'ils ont été retrouvés. «Il y en a un qui a été trouvé près de sa maman décédée et l'autre a été trouvé entre deux voies très passantes», explique Stéphanie Daigle, membre du groupe Écureuil Land.

Photo Axel Tardieu Les écureuils restent dans une cage à l'intérieur jusqu'à 12 semaines.

Depuis 2020, la femme de 45 ans, cadre dans le domaine des télécommunications, a déjà sauvé plus de 250 écureuils.

Mission de sauvetage

«On va les récupérer [les écureuils]. On va leur donner les soins pour la réhabilitation, explique Stéphanie Daigle. Il peut y avoir des soins plus poussés, s'ils sont en hypothermie ou s'ils sont en déshydratation avancée».

Après l'âge de 12 semaines, les écureuils, qui sont laissés à eux-mêmes le plus possible pour ne pas les habituer à la présence humaine, sont prêts à recommencer à affronter le monde extérieur.

«On les met dans ma cour, dans leur cage de relâche pendant deux semaines. À quatorze semaines, on peut les libérer», précise la bénévole d’Écureuil Land. L'idéal est de relâcher les animaux à l'extérieur de Montréal, puisque l'espace et la nourriture manquent dans la métropole, ajoute-t-elle.

Photo Axel Tardieu Stéphanie Daigle les nourrit avec du lait spécialement fait pour les écureuils.

La relâche de Philippe et Roger marque la fin d'un été fort occupé pour Stéphanie Daigle et Écureuil Land.

«En hiver, on s’occupe plutôt d’écureuils adultes qui sont retrouvés sans poil ou avec une démarche particulière», mentionne Isabelle Gagnon-Plante, autre bénévole du groupe.

De plus en plus de demandes

Depuis la création Écureuil Land, les demandes pour venir en aide aux petits rongeurs augmentent. Le groupe en a reçu 6100 en 2021.

«Ça a explosé en 2022 et 2023», insiste Isabelle Gagnon-Plante, une autre bénévole du groupe.

Plus d'écureuils à cause du réchauffement climatique?

Le réchauffement climatique pourrait augmenter le nombre d'écureuils à Montréal, affirmait en 2017 Jacques Dancosse, à l'époque vétérinaire au Biodôme.

Photo Quietbits Dans les parcs de Montréal, on peut compter jusqu'à 50 écureuils par hectare.

Selon lui, le beau temps en automne augmente le taux de survie des bébés. La quasi-absence de prédateurs en milieu urbain et la sympathie des résidents qui les nourrissent rendent les écureuils plus forts et moins farouches.