Voici pourquoi vous risquez plus d’attraper un rhume et une grippe l’hiver

Il y a des virus à l’année. Pourtant, on contracte généralement le rhume et la grippe en hiver. Pourquoi? Des scientifiques pensent avoir trouvé la réponse.

En hiver, l’air froid réduirait notre réponse immunitaire face à un virus qui se logerait au niveau du nez, avancent les chercheurs de l’American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.

Lorsque la température baisse d’aussi peu que cinq degrés Celsius dans le nez, ce serait pas moins de 50% des quelques milliards de cellules utiles à combattre les bactéries qui seraient tuées, nous apprend l’étude dont les résultats ont été publiés en 2022 dans la revue The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

«L’air froid est associé à une augmentation des infections virales, parce qu'on perd essentiellement la moitié de notre immunité juste à cause d'une petite baisse de température», soutient le directeur de la recherche translationnelle en oto-rhino-laryngologie au Massachusetts Eye and Ear et auteur de l’étude, le Dr Benjamin Bleier.

Des milliards de cellules au combat

Il faut savoir qu'un virus est d'abord détecté par le corps au niveau du nez. Ce sont donc les cellules qui se logent dans le nez qui sont les premières à s'activer pour combattre un virus, notamment en produisant des milliards de mini cellules spécialement conçues pour les tuer.

Ces mini cellules, appelées vésicules extracellulaires, sont envoyées au combat à l'aide du mucus. Ils agissent comme des leurres auquel s’accroche le virus, plutôt qu’aux véritables cellules, explique le Dr Bleier.

Ce dernier compare les mini cellules à des guêpes.

«Que se passe-t-il si vous frappez un nid de guêpes? Des guêpes peuvent vous tourner autour. Lorsque le nid est frappé, elles s’envoleront hors du nid pour attaquer avant qu'un prédateur puisse entrer. Le corps utilise la même technique pour se débarrasser de ces virus que l'on respire et les empêcher d'entrer dans une cellule.»

Lorsque la température interne du nez atteint cinq degrés Celsius, ce sont jusqu'à 42% de ces mini-cellules qui peuvent mourir.

D'autres cellules présentes dans notre système et qui contiennent un autre chasseur de virus, appelé micro-ARN, sont également moins efficaces lorsque le nez prend froid.

