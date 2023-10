8 aliments populaires qui devraient être mis au réfrigérateur

Partager







Une panoplie d’aliments de tous les jours que vous avez l'habitude de garder sur le comptoir de la cuisine devraient plutôt être rangés dans le réfrigérateur pour prolonger leur vie et leur saveur. En voici huit.

Le beurre d’arachides naturel

PHOTO Kraft Canada

Réfrigérer votre beurre de peanuts naturel (et tout autre beurre de noix quelconque) vous évitera de voir l’huile d’arachides se séparer, qui n’est pas dangereux à la consommation. Si cela survient, vous n’avez qu’à mélanger le tout et le mettre au réfrigérateur.

Puisque le beurre d’arachides naturel est fabriqué sans l’utilisation d’agents stabilisants, les huiles naturelles des arachides se séparent et remontent au sommet du pot. Si le contenu n’est pas réfrigéré, l’huile pourrait rancir plus vite et avoir un gout et un texte désagréable en bouche.

Le beurre

PHOTOS Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures

Techniquement, il n’y a pas de problème à laisser son beurre sur l’ilot de la cuisine à température ambiante. Toutefois, il y a de bonnes chances qu’il devienne rance, prévient la Food and Drug Administration, aux États-Unis.

Dans le cas de la margarine, elle peut se séparer pour forme rune couche de solide et une couche d’huile.

Sur son site web, Santé Canada mentionne que du beurre salé ou non salé peut être conservé jusqu’à huit semaines au réfrigérateur. Au congélateur, ils se conserveront respectivement un an et trois mois.

Le ketchup

AFP

C’est un sujet qui peut créer des tensions dans une famille, aux mêmes titres que la politique. Le ketchup doit être rangé au réfrigérateur.

L’entreprise Heinz, qui manufacture le fameux condiment de tomates, l’a même confirmée sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Pour sa part, l’Académie affirme que le ketchup réfrigéré peut durer jusqu'à six mois. «Bien que sa teneur élevée en acide maintienne la plupart des bactéries à distance, des températures fraîches aident à maintenir la saveur et la fraîcheur», dit-elle.

La farine

Photo Adobe Stock

S’il vous reste de la place dans le frigo ou le congélateur, pourquoi ne pas y entreposer votre farine.

Sur son site web, l’entreprise Robin Hood affirme que la durée de conservation de ses produits peut être prolongée d’environ trois mois, en plus d’empêcher la farine de devenir rance.

Les tartes

Craig Robertson/Toronto Sun/QMI Agency

Les tartes, en particulier celles aux noix de pécan et à la citrouille, peuvent devenir des «aimants à bactéries», selon Académie de nutrition et de diététique des États-Unis.

Dans les faits, elles ne devraient être consommées qu'à température ambiante dans l’heure qu’elles sont sorties du four.

«Après ça, elles devraient aller directement au réfrigérateur et être mangées dans les trois à quatre jours suivants ou être congelées», note l’académie.

Pour les tartes aux fruits, elles peuvent être laissées sur le comptoir jusqu’à deux jours, grâce au sucre et aux acides qui empêchent la prolifération bactérienne, indique-t-on.

Le maïs

JMTL

Les épis de maïs se conservent plus longtemps lorsqu’ils sont entreposés au froid, puisqu'ils «commencent à perdre leur teneur en sucre de façon spectaculaire lorsqu'ils sont laissés à température ambiante», rappelle l'Académie de nutrition et de diététique des États-Unis.

Le sirop d’érable

Photo d'archives

Le sirop d'érable est généralement considéré comme une zone grise lorsqu'il s'agit de son entreposage. Cependant, l'Académie suggère de le conserver au réfrigérateur (après ouverture) pour prolonger sa durée de vie. Vous pourrez ainsi le conserver jusqu’à un an.

Les agrumes

AFP

Si vous souhaitez conserver vos citrons, vos limes, vos oranges et vos pamplemousses, mettez-les au frigo.

S'ils sont réfrigérés entre cinq et huit degrés Celsius, «certains agrumes peuvent être stockés pendant trois à six semaines», soutient Christina Ward, directrice principale de Sunkist Growers à MarthaStewart.com.

− Avec les informations du New York Post

