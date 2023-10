Arrêtez de fermer vos applications en dormance: c'est mauvais pour la batterie de votre téléphone

Partager







Vous êtes-vous déjà moqué de votre pauvre mère qui ne ferme pas ses applications convenablement sur son iPhone en les balayant vers le haut? Eh bien, Apple et Google lui donnent pourtant raison: passer son temps à fermer ses applications est pire pour la longévité de la batterie que de les laisser ouvertes.

Même si fermer les applications restées ouvertes sur votre téléphone intelligent procure un sentiment de satisfaction, surtout si on pense que ça peut augmenter la durée de vie de sa batterie, ce petit ménage ne serait pas du tout bénéfique.

En effet, même si une application est en dormance, elle est inactive la majorité du temps, c'est-à-dire qu'elle n’utilise à peu près de mémoire ou d’énergie.

Il faut savoir que lorsqu’on revient à une application en dormance, cette dernière redémarre rapidement, puisqu’elle se trouve encore dans la mémoire du téléphone. La réouverture consomme donc peu d’énergie.

Au contraire, lorsqu’on force une application à fermer pour ensuite la redémarrer, le téléphone (et sa batterie) doit travailler plus fort. C’est le même principe lorsqu’on éteint et rallume totalement son ordinateur, au lieu de le mettre en veille.

Nos téléphones intelligents utilisent d’ailleurs des algorithmes pour analyser le niveau de consommation de mémoire et d’énergie de nos applications et pour fermer celles qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps ou qui consomment plus qu’elles ne le devraient.

Pourquoi alors l’idée que fermer ses applications est meilleur pour la batterie de son téléphone est-elle si répandue? Sans doute parce qu’on imagine que notre portable fonctionne comme notre cerveau, qui peut vitre être dépassé lorsqu’on a trop de choses en tête en même temps.

D’autres façons d’économiser la batterie

Il y a d’autres moyens efficaces de réduire la consommation d’énergie de son téléphone et allonger la durée de vie de sa batterie : réduire la luminosité de l’écran, désactiver la mise à jour des applications en arrière-plan, désactiver la localisation en tout temps ou activer le mode «économie d’énergie».

− Avec les informations de WIRED

