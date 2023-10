Les gens préfèrent voir Taylor Swift qu'acheter une télé, selon la pdg de Best Buy

Partager







La pdg de Best Buy croit que la diminution de la rentabilité de son entreprise s'explique en bonne partie parce que les gens préfèrent en ce moment payer pour des expériences, comme assister à un concert de Taylor Swift, que pour des objets.

• À lire aussi: Quel est le salaire d’un courtier immobilier au Québec?

Lors de l'événement Fortune's Most Powerful Women, qui se tenait la semaine dernière aux États-Unis, Corie Barry a dit croire qu'il y a moins de demande pour les télévisions et ordinateurs que vend sa compagnie parce que les consommateurs préfèrent investir dans des activités qu'ils n'ont pas pu faire et des expériences qu'ils n'ont pas pu vivre durant la pandémie.

«La funflation, Taylor Swift... ces expériences sont vraiment ce pour quoi les gens ont envie de payer», a-t-elle mentionné, selon un résumé de Fortune. «Les plus gros achats dans le domaine de l'électronique ne sont pas ce qui intéresse les gens en ce moment», a-t-elle ajouté.

La funflation?

Quand elle mentionne Taylor Swift, on sait tout de suite de quel phénomène elle parle. La tournée de concerts de la vedette américaine a poussé certaines personnes à débourser des montants astronomiques pour aller voir leur idole - parfois des milliers de dollas pour un seul billet.

AFP

Mais la funflation? Qu'est-ce que c'est?

Eh bien c'est tout simplement le mot que certains utilisent pour décrire l'effet qui se produit quand la demande pour les activités (fun) augmente, ce qui fait augmenter les prix, d'où la référence à l'inflation dans le mot-valise funflation.

Un creux de vague pour Best Buy

Quoi qu'il en soit, il semble effectivement que Best Buy soit sur une pente descendante, même si elle continue de faire d'immenses profits.

Ses revenus au second trimestre étaient de 9,5 milliards $ en 2023, alors qu'ils s'élevaient à 10,32 milliards $ en 2022 et 11,8 milliards $ en 2021.

Corie Barry avait dit à des analystes en août dernier qu'elle croyait que 2023 serait «le creux de la vague en demande en produits électroniques après deux ans de déclin dans les ventes», selon Insider.

• À lire aussi: On vous donne des trucs pour éviter l’obsolescence programmée

• À lire aussi: Vous êtes tanné d'acheter des chargeurs? Voici une bonne nouvelle

Vous vous intéressez à l'environnement et vous aimez l'Halloween? Cette vidéo pourrait vous intéresser: