Pepper X, le nouveau piment le plus fort du monde 3 fois plus épicé que le Carolina Reaper

Petit, jaunâtre et ridé: le «Pepper X» vient d’être sacré piment le plus fort du monde par le Livre Guinness des records, avec une puissance trois fois supérieure à celle de son prédécesseur, le Carolina Reaper.

C’est l’Américain Ed Currie, fondateur de l’entreprise PuckerButt Pepper et légende dans le monde des piments forts, qui a créé le «Pepper X», un fruit dont la puissance est estimée à 2 693 000 unités sur l’échelle de Scoville. La puissance du précédent détenteur du record, le Carolina Reaper, également mis au point par Currie, dépassait les 1,64 million d'unités.

L’homme originaire de Caroline du Sud en a fait l’annonce dans un épisode Hot Ones, une série diffusée sur YouTube mardi. Le cultivateur en a aussi profité pour recevoir son prix du Livre Guinness des records.

Pour mesurer l'intensité du piment, les responsables de Guinness ont utiliser à l'échelle de Scoville. Mise au point en 1912, elle permet de déterminer la chaleur d'un piment en mesurant la concentration de ses composés chimiques, appelés capsaïcinoïdes. Au Canada, ces composés sont souvent utilisés dans des produits destinés à repousser les animaux sauvages, notamment les ours.

Le nouveau piment contient en moyenne 2,693 millions d'unités de chaleur de Scoville. À titre de comparaison, un jalapeño n’en compte qu’entre 2000 et 8000 unités, tandis qu'un serrano peut atteindre les 10 000 à 23 000 unités. La puissance de la sauce sriracha de la compagnie Huy Fond est quant à elle de 22000 unités de chaleur Scoville et celle du tabasco de 3750 unités.

«Une brûlure intense»

Contrairement à une croyance populaire, la majorité la chaleur d'un piment est concentrée non pas dans ses graines, mais plutôt dans son placenta blanc (qui se trouve à l’intérieur du fruit). Selon Guinness, la forme extérieure gondolée du Pepper X crée plus d'espace pour la croissance de ce placenta, ce qui expliquerait sa super puissance.

Voici comment Ed Currie a décrit, sur le plateau de Hot Ones, ce qu’il a ressenti en mangeant un Pepper X complet: « Il y a une brûlure intense qui se produit immédiatement. Ensuite, la tête se dit: "Oh non! Qu'est-ce qui se passe?" Puis, le corps commence à réagir. Vous ressentez la chaleur dans les bras, mais aussi dans la poitrine », a-t-il détaillé.

«Il n'y a pas de véritable brûlure à la gorge, comme dans le cas du Reaper, mais cela se produit plus tard, lorsque vous souffrez», a-t-il ajouté.

L’équipe d’Ed Currie, qui a créé le Pepper X il y a une dizaine d'années, s’est décidée à le mettre sur le marché seulement cette année, parce qu’aucun piment n’était encore parvenu à battre le Carolina Reaper.

− Avec les informations de NPR et de la BBC