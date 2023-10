Quel est le salaire d’un courtier immobilier ou d’une courtière immobilière au Québec?

Partager







Les courtiers immobiliers et les courtières immobilières jouent un rôle important dans la vie financière de plusieurs Québécois et Québécoises, spécialement lors de l’acquisition ou de la vente d’une propriété. On se demande donc: ça ressemble à quoi, le salaire d’un courtier ou d’une courtière?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le métier de courtier immobilier ou courtière immobilière en 2023.

Que font les courtiers immobiliers et les courtières immobilières?

Les courtiers immobiliers et les courtières immobilières jouent le rôle d’intermédiaires entre l’acheteur et le vendeur dans une transaction immobilière, selon Éducaloi.

Ils et elles doivent notamment conseiller le vendeur sur le prix, aider un acheteur à trouver une propriété et appuyer leur client lors des démarches avec le notaire.

La plupart des courtiers et des courtières travaillent pour une agence immobilière.

Le salaire

Le salaire peut fluctuer énormément d’un courtier immobilier à un autre, puisqu’il repose essentiellement sur les commissions. Nous n’avons donc pas d’échelle salariale à présenter comme c'est habituellement le cas dans nos articles sur les salaires, mais voici les informations les plus précises que nous avons réussi à trouver pour comprendre le salaire que peuvent s’attendre à faire les courtiers et courtières.

Le fonctionnement des commissions

La rémunération du courtier immobilier varie en fonction du nombre de transactions qu’il effectue dans une année, puisque son salaire dépend entièrement de celles-ci. Il n’y a aucun salaire de base, le courtier est payé uniquement par la commission qu’il empoche.

Lors de la vente ou de l’achat, le courtier immobilier obtient une commission. Ce montant, qui est établi dès le début par le courtier et son client, varie à chaque transaction.

Au Québec, le standard de l’industrie en ce qui a trait à la commission est de 5%, selon des personnes travaillant dans le domaine à qui 24 heures s’est adressé.

Attention, le courtier immobilier n’empoche pas tout ça: il doit ensuite remettre une partie de sa commission à l’agence immobilière dont il fait partie. Ce pourcentage peut varier. Une courtière avec qui 24 heures s’est entretenu dit offrir une rétribution de 5% de sa commission à son agence, tandis qu’une autre courtière dit remettre entre 2,5% et 4% de sa commission à sa maison-mère, en fonction de sa rentabilité.

Pour avoir une idée de ce à quoi ça équivaut en dollars, si un courtier immobilier vend une maison de 400 000$ et que sa commission est de 5%, il empochera 20 000$ de la part de son client. De ce montant, il remet une partie à son agence immobilière, en fonction d’un pourcentage négocié auparavant. Toujours dans notre exemple, si l’employé et l’employeur se sont entendus sur 5% de commission à l’agence, le courtier immobilier doit lui remettre 1000$.

Le courtier doit aussi débourser plusieurs frais par mois dans le cadre de sa profession. Il doit notamment payer un certain montant mensuellement à son agence immobilière, en plus de payer les frais de marketing.

Certains courtiers immobiliers peuvent prendre la décision de former une équipe, et ainsi de partager les revenus et les dépenses. Pour plusieurs, c’est un moyen d’offrir un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle.

Le salaire moyen

Avec un mode de rémunération basé sur la commission, il n’est pas étonnant que le salaire varie selon la région dans laquelle la personne travaille ou encore le type de transactions qu’elle fait, confirme l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Plus un courtier conclut de transactions, et plus il s’agit de propriétés qui valent cher, plus son salaire est élevé.

L’état du marché immobilier a aussi un gros impact sur les salaires.

Certains courtiers travaillent à temps partiel, et d’autres à temps plein.

En tenant compte de toutes ces variables, il est difficile d’obtenir un salaire moyen qui renseigne de façon juste sur le marché. N’empêche, dans le recensement de 2021 (basé sur les données de 2020), le salaire annuel médian pour la profession d’agent et vendeur en immobilier au Québec était rapporté à 46 000$ par année, et le salaire annuel moyen à 63 250$.

La situation concrète de deux courtières immobilières

Pour comparer ces données à la situation de personnes qui pratiquent ce métier actuellement, 24 heures s’est adressé à deux courtières, qui nous ont mentionné d’entrée de jeu être conscientes que leur salaire est plus élevé que la moyenne des courtiers immobiliers au Québec. Voici le détail de leurs revenus.

Sarah (nom fictif), courtière immobilière dans une agence réputée de la région de Trois-Rivières

Sarah a toujours voulu être courtière immobilière en raison de son amour pour la vente. «J’avais vraiment envie d’accompagner les gens dans ce que je considère être la transaction la plus importante de notre vie», lance-t-elle.

Après quelques années à travailler dans un autre milieu, Sarah s’est lancée dans le monde immobilier au début de la pandémie.

«C’est difficile quand on commence parce qu’on doit énormément investir dans nos frais de gestion, nos photos, nos pancartes, et on n’a aucune rémunération jusqu’à temps que la maison soit vendue et notariée», explique-t-elle.

Aujourd’hui, Sarah travaille en équipe avec un autre courtier.

«J’ai été vraiment chanceuse parce que j’ai été super bien accompagnée lorsque j’ai commencé. Je crois que choisir une agence qui nous encadre et qui nous correspond, ça aide beaucoup à avoir un beau début de carrière», reconnait-elle.

Ça reste un métier qui est très exigeant, selon Sarah.

«Règle générale, je pense que c’est quand même difficile être courtier parce qu’il faut que tu te motives toi-même, c’est comme être entrepreneur», souligne celle qui remarque que la plupart des courtiers vont abandonner dans les trois premières années suivant leur entrée dans le métier.

Ses dépenses

Frais d’agence: frais fixes de 760$ par mois + 5% de ses commissions

Autres frais: environ 750$ par mois (matériel, papeterie, certains frais liés au marketing) + 10% du revenu annuel (cadeaux de notaire, vidéo promotionnelles, sorties avec les clients, formations) + 7500$ par an (photographe) + 50 000$ par an (adjointe administrative)

Sa rémunération

Salaire pour l’année 2022, après les dépenses: 330 000$

Valérie (nom fictif), courtière immobilière dans une agence immobilière réputée dans le Grand Montréal

Valérie œuvre dans le monde immobilier depuis 15 ans. Elle travaille principalement sur l’île de Montréal, mais se déplace aussi sur la Rive-Sud et la Rive-Nord.

À sa première année, Valérie a combiné son travail en tant que courtière immobilière à un autre emploi à temps plein afin de savoir si ce métier pourrait lui plaire. Elle s’est vite rendu compte qu’elle adorait le monde de l’immobilier.

La courtière immobilière reconnait qu’elle empoche beaucoup plus que la grande majorité de ses collègues.

«Ce n’est pas facile d’être courtier, à moins que tu aies un talent extraordinaire là-dedans ou que tu travailles de façon acharnée», admet-elle.

Ses dépenses

Frais d’agence: frais fixes de 350$ par mois + 2,5% à 4% de la commission, selon les ventes

Autres frais: entre 700 000$ et 950 000$ par année (marketing, employés, frais de bureau, assurances, voiture)

Sa rémunération

Salaire pour l’année 2022, après les frais: 250 000$

Les études requises

Pour devenir courtier ou courtière, il faut compléter une formation de base dans l’un des établissements reconnus par l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) .

La formation, offertes dans plusieurs cégeps et collèges au travers le Québec, permet de devenir titulaire d’une Attestation d’études collégiales (AEC). Elle est d’une durée d’environ 570 heures et se complète en 5 à 7 mois, selon l’établissement scolaire choisi.

Par la suite, il faut passer l’examen de certification de l’OACIQ.

Lorsque l’examen est réussi, la personne dispose de 12 mois après avoir reçu son résultat afin de soumettre une demande de délivrance de permis.

Faut-il être membre d’un ordre?

Il est impératif d’obtenir un permis de l’OACIQ afin de pratiquer le courtage immobilier au Québec.

