Qu'est-ce qui va au recyclage? Voici le guide de la gestion des déchets au Québec

Partager







Bien se départir de nos déchets, c’est la base pour s’assurer qu’ils sont recyclés ou éliminés de façon sécuritaire. Mais entre la poubelle, le compost, le recyclage et les règlementations qui changent parfois d’une municipalité à l’autre, ce n’est pas toujours évident.

Pour vous aider, l’équipe de 24 heures bâtit graduellement ce guide du recyclage et de la bonne gestion des matières résiduelles. Vous y trouverez des indications sur la meilleure façon de vous départir de certains objets et emballages précis: la poubelle, le bac de récupération, le bac de compost, l’écocentre et certains organismes récupérateurs.

Nous mettons aussi en lumière comment en peut orienter nos choix de consommation en fonction de la hiérarchie des 3RV-E:

Réduction à la source

Réemploi

Recyclage

Valorisation

Élimination

Savoir ce qui est réellement recyclé et ce qui se retrouve à l’enfouissement, ça nous permet de faire des meilleurs choix. On peut, par exemple, opter pour un article emballé dans une boîte de carton qui sera recyclée au Québec plutôt que dans une pellicule plastique qui se retrouvera au dépotoir.

Si vous avez des questions concernant le recyclage et la bonne gestion des déchets, écrivez-nous à 24heures@quebecormedia.com , on pourrait y répondre dans un prochain texte.

Où jeter?

Est-ce que les barquettes de fraises vont au bac de recyclage?

Où jeter les cartes débit, crédit et OPUS expirées? Recyclage ou poubelle?

Voici où jeter les emballages de chocolats

Voici où jeter les contenants de take-out et repas pour emporter

Les contenants en verre: recyclage ou poubelle?

Déodorants: recyclage, poubelle ou compost?

Est-ce qu'il faut laver les contenants avant de les mettre au bac de recyclage?

Condoms, bouteilles de vin et emballages de chocolat: recyclage ou poubelle?

Sacs de chips: poubelle ou recyclage?

Emballages et sacs de popcorn: recyclage, poubelle ou compost?

Vaisselle jetable: recyclage, poubelle ou compost?

Papier d'emballage, cadeaux, sacs: recyclage ou poubelle?

Les pneus sont-ils recyclés? Voici où les jeter

Sacs et contenants de lait: recyclage ou poubelle?

Dans les coulisses du recyclage

Où va le recyclage? Voici comment le papier et le carton sont recyclés

Comment faciliter le recyclage? Voici pourquoi c’est important de mettre les bonnes matières dans son bac de récupération