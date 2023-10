Une maison modern-farmhouse sur le bord de l’eau à Sorel-Tracy, à vendre pour 1 147 451$

Partager







Un petit morceau de paradis vient de faire son apparition sur le marché immobilier.

À Sorel-Tracy, cette merveilleuse construction d’âge inconnu fut entièrement rénovée. Les futurs propriétaires n’auront qu’à y déposer leurs boîtes.

Stéphane Senez

La visite commence dans le grand hall lumineux. L’espace profite d’un plancher chauffant et d’un grand garde-robe pour y cacher les manteaux et les souliers.

Une aire ouverte tient la vedette au rez-de-chaussée. Retrouvez un salon qui s’ouvre sur la salle à manger. Cette grande pièce surprend par ses plafonds hauts de 10 mètres et les poutres apparentes. Les chanceux qui mettront la main sur la maison pourront profiter de la vue sur l’eau et d’un accès direct à la cour grâce à la porte-patio.

Stéphane Senez

Du côté de la cuisine, ce n’est pas le rangement qui manque. Un Butler’s pantry où sont cachés électroménagers et machine à café risque de plaire aux personnes qui passent leur temps à popoter.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de la maison.

Un bureau est disposé au rez-de-chaussée. À noter que cette pièce peut très bien servir de salon ou de bureau. Cette pièce est très lumineuse et compte 4 fenêtres en plus de la porte patio, c'est l'endroit parfait pour travailler.

Stéphane Senez

Un escalier architectural avec limon central, marches en chêne massif, montée vitrée et rampes en verre dessert les étages.

Stéphane Senez

Le deuxième étage compte trois chambres à coucher, dont la principale avec plafond cathédrale et vue sur l'eau. La salle de bain de l'étage compte une salle de bain complète avec bain et douche séparés, lavabo double, comptoir de quartz et plancher chauffant.

Stéphane Senez

Comble de la visite: Un accès à l'extérieur est possible à partir du deuxième étage. Une incroyable terrasse est aménagée sur le toit du garage. Bois traité, rampes en verre et vue sur l'eau sauront vous charmer.

Pour en savoir plus sur la maison, il suffit de contacter Caroline Lachapelle d’EXP agence immobilière. Le prix demandé est de 998 000 $ +TPS/TVQ (1 147 451 $).

