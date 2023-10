Ce restaurant de tapas du Mile-End est à vendre... et vous pourriez l’acheter pour 245 000 $ plus taxes

Partager







Vous cherchez un nouveau projet? On a peut-être trouvé quelque chose pour vous.

Bien installé sur l’avenue du Parc dans le Mile-End, le restaurant et bar à vin Taza Flores propose depuis 2004 un voyage en Espagne sans pour autant avoir à quitter la ville.

Voilà que le restaurant a récemment fait son apparition sur le marché immobilier. Au coût de 245 000$ plus taxes, l’endroit ne demande qu’à être repris par des personnes motivées à se lancer en restauration.

Avec un décor entièrement refait en 2018, le Taza Flores s’inscrit parfaitement dans la lignée des restaurants et cafés les plus tendances en ville.

On s’y rend pour partager des bouchées d’inspiration marocaine et espagnole. Les acras de morue à la portugaise, le ceviche de poisson et crevette au lait de coco, le tartare de truite et la pieuvre grillée sont les superstars du menu.

Vous avez envie de reprendre le flambeau? Contactez le courtier George Bardagi chez RE/MAX pour obtenir plus d’informations.

