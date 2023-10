Consultez nos comparatifs d'épiceries

Partager







Ce n'est pas un secret pour personne: ça coûte de plus en plus cher faire l'épicerie. C'est pourquoi 24 heures s'est donné pour mission de vous aider à économiser. Pour y arriver, on vous propose des comparatifs d'épiceries et d'autres contenus à thématique alimentaire.

Si vous souhaitez qu'on visite d'autres bannières ou qu'on s'intéresse à certains types de produits, écrivez-nous à l'adresse 24heures@quebecormedia.com.

Voici une liste de nos contenus sur l'épicerie:

Acheter ses bonbons d'Halloween au Dollarama, est-ce que ça vaut la peine?

À quel point le IGA est-il plus cher que le Maxi? On a fait le calcul

Est-ce qu'on peut économiser en faisant son épicerie au Tigre Géant? On a comparé avec Maxi

Est-ce que la viande est vraiment moins bonne chez Maxi et Super C que chez IGA et Metro?

Est-ce que c'est moins cher de faire son épicerie au Super C ou au Maxi? On a fait le calcul

Est-ce que faire son épicerie au Walmart est moins cher qu'au Maxi? On a fait le calcul

Faire son épicerie chez Dollarama, est-ce que ça vaut vraiment la peine?

Est-ce que faire son épicerie au Club Entrepôt est moins cher qu’au Costco? On a fait le calcul

Est-ce que faire son épicerie au Mayrand est moins cher qu’au Costco? On a fait le calcul

Les Escomptes St-Jean, la nouvelle épicerie où vous pourrez économiser gros à Montréal

Les épiceries au rabais G-conomi$e prennent de l’expansion

Moins cher d’acheter des plats prêts-à-manger du Costco que de cuisiner? On a fait le calcul

La viande du Costco vraiment meilleure (et moins chère) qu’ailleurs?