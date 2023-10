JK Rowling aimerait mieux «aller en prison» que dire qu'une femme trans est une femme

Partager







Dans une nouvelle sortie transphobe sur les réseaux sociaux, l’autrice des livres Harry Potter JK Rowling a affirmé qu’elle préfèrerait faire de la prison plutôt que d’admettre que les femmes trans sont des femmes. Cette déclaration survient alors que le Parti travailliste britannique, en avance dans les sondages, a prévu de durcir les peines pour les comportements haineux basés sur le genre.

Le 17 octobre, l’autrice a partagé une image du slogan «Répétez après nous: les femmes trans sont des femmes», qui avait été projeté sur un bâtiment du ministère de la Justice britannique. «Non», a-t-elle ajouté en commentaire.

Lorsqu’un internaute lui a fait remarquer que si le parti travailliste remportait les élections législatives de 2025, ce genre de propos pourrait lui valoir jusqu’à deux ans de prison, JK Rowling a rétorqué ceci:

«Je ferais deux ans [de prison] avec plaisir si l’autre option est la contrainte d’utiliser des termes et de renier la réalité et l’importance du sexe. Amenez la poursuite. Ce sera plus amusant que tous mes tapis rouges.»

Attaques transphobes

Plus tôt dans la semaine, il a été rapporté que le Parti travailliste, s’il était élu, avait prévu de faire des attaques motivées par le genre des crimes aggravés, au même titre que ceux motivés par la race et la religion. Ce genre de crime peut entraîner jusqu’à deux ans de prison.

Il n’est donc pas question ici d’envoyer en prison quiconque utilise le mauvais pronom pour désigner quelqu’un ou mégenre une personne. La formation politique britannique souhaite plutôt sévir contre les cas de harcèlement ou d’agression.

Pas la première critique

Ce n’est pas la première fois que JK Rowling critique ouvertement le Parti travailliste pour ses positions en faveur des droits des personnes trans.

Elle a notamment attaqué la secrétaire d’État au Développement international du cabinet fantôme du parti, Lisa Nandy, l’accusant d’être «une des plus grandes raisons qui explique pourquoi tant de femmes de gauche ne font plus confiance aux travaillistes».

AFP Lisa Nandy

Après une sortie de Lisa Nandy sur l’importance des droits des femmes, JK Rowling est revenue sur d’anciennes déclarations de la politicienne. Cette dernière avait notamment affirmé que les femmes trans devraient être envoyées dans les prisons pour femmes et reproché à des groupes féministes transexclusifs comme «Woman’s Place UK» de propager de la haine.

Rappelons que JK Rowling a fait de «la question trans» son cheval de bataille depuis 2019, après avoir pris la défense d’une femme ayant été licenciée pour des propos transphobes.

