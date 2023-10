OPINION: Halloween profite aux multinationales

Partager







BILLET - Halloween est sûrement la seule fête de l’année où même les plus écolos font une entorse à leurs habitudes zéro déchet, au profit de l’amusement des enfants. Sans miner la magie toutefois, y'aurait-il une façon de diminuer notre impact environnemental lors de cette grande soirée de l’épouvante?

Ça ne dure qu’une soirée: on récolte le plus de sucreries et de friandises transformées possible et on les rapporte chez soi afin de remplir notre poubelle d’une foule de petits emballages de plastique à usage unique.

Très difficile cependant de faire autrement: quel parent accepterait que son enfant mange des bonbons sans emballage, ou disposés par un inconnu dans un sac en papier? Personnellement, j’en serais bien frileuse. Mais pas question d’empêcher mon enfant de vivre la même magie d’Halloween que j’ai vécu jadis, ah ça non!

Des emballages de bonbons recyclables

En me promenant dans les allées de l’épicerie à la recherche de bonbons «pas trop pires», je réalise que les bons vieux Popeyes, ces genre de cigarettes-bâtonnets poudreux à la vanille, se vendent dans de simples mini-boîtes de carton. Peu de points sont accordés pour la promotion de la cigarette, mais tout est rattrapé au niveau de la possibilité de recyclage!

Les chocolats-citrouilles me sont également tombés dans l'œil. Oui, ils sont emballés individuellement... mais dans de l’aluminium! Et l’aluminium, ça se recycle à l’infini! Plus on encourage des friandises aux emballages recyclables, plus les entreprises comprendront que c’est ce que le consommateur désire. Acheter, c’est voter, comme le dit si bien Laure Waridel.

Et puis, même si on choisit des confiseries emballées dans du plastique, on peut faire une différence en choisissant une marque canadienne ou du moins, moins polluante que Nestlé! Ça peut sembler un impossible vite comme ça, puisque Nestlé semble posséder toute la nourriture emballée de la voie lactée, mais j’ai remarqué que Dare, une entreprise canadienne, offrait des options pour Halloween, tout comme Mondoux, compagnie familiale québécoise. Sans oublier les fameuses mélasses Grandma, disponibles exclusivement dans la province!

Halloween profite aux multinalionales

J’ai beau chérir cette période de l’année où le voile entre les morts et les vivants s’amincit, comme toute bonne fête institutionnalisée, Halloween profite à une foule de multinationales.

C’est fou à quel point ces dernières n’hésitent pas à trouver de nouvelles manières d’inciter les citoyens à acheter des costumes thématiques issus du dernier film cartonnant au box-office, alors qu’il est tout à fait possible de se créer un costume soi-même, même sans talent en couture. Vous avez quelques vêtements roses? Hop, vous voilà devenu Barbie. De vieux draps blancs traînent chez vous? Avec des traces de rouge à lèvre partout au visage, facile de ressembler à une mariée machiavélique. On oublie aussi à quel point les friperies regorgent de costumes portés qu’une seule soirée!

On peut d’ailleurs trouver dans ces commerces seconde main autant d’options de décoration qu’au Dollarama et ce, sans participer à la surconsommation que cette chaîne diabolique engendre.

Pour moi, la fête d'Halloween, c’est accepter la saison sombre qui s’amorce et honorer la nature qui s’éteint. Récolter les courges décoratives de mon potager, tisser une toile d'araignée géante avec de la ficelle sur ma galerie et dénicher des petits épouvantails en friperie, c’est ce qui me donne l’impression de vraiment profiter de la magie d’octobre.

Même si j’espère avec les années transmettre ces petits bonheurs automnaux à mon enfant, je sais que ce jour viendra où il nous demandera sûrement de gonfler un énorme vampire-pat patrouille sur notre pelouse avant!