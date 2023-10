Prêts, bourses, marges de crédit: quelles sont les meilleures options pour financer ses études?

Partager







Vous êtes aux études et vous vous demandez comment payer vos frais de scolarité, votre loyer, votre épicerie et tous les cafés nécessaires pour passer à travers la fin de session ? On a parlé avec une spécialiste pour mieux comprendre les options de financement offertes aux étudiants.

Lorsqu’il est question d’aide financière, deux options sont disponibles spécifiquement pour les étudiants : l’aide financière aux études du gouvernement du Québec (AFE), mieux connu sous le nom de «prêts et bourses», et une marge de crédit pour étudiants.

Valérie Prince, chargée de clientèle chez Espaces Desjardins 360d, des centres de conseils conçus spécialement pour les étudiants, nous explique la différence. À noter que pour être éligible, il faut être citoyen canadien ou résident permanent. Pour les étudiants étrangers, les ententes de financement doivent se faire dans leur pays d’origine.

Prêts et bourses du gouvernement

«Si un étudiant se présente chez nous et ne sait pas par où commencer, on va le diriger vers l’aide financière aux études [du gouvernement] en premier lieu, parce que c’est la solution la plus avantageuse avec le taux d’intérêt le plus bas», explique Valérie Prince.

Le programme de l’AFE comprend des bourses que l’étudiant n’aura pas besoin de rembourser et des prêts qu’il devra rembourser à la fin de ses études avec intérêt.

Pour y avoir droit, il faut envoyer une demande sur le site de l’AFE et fournir les renseignements demandés sur sa situation économique et familiale, sur ses revenus, son niveau d’étude, etc. Il faut aussi être résident du Québec, car les étudiants des autres provinces canadiennes ont droit à l’aide financière du gouvernement fédéral.

Après l’étude du dossier du candidat, le gouvernement décide si ce dernier est considéré comme ayant un revenu assez bas en comptant l’aide financière qui devrait être fournie par les parents pour être éligible (ce qui est indépendant de l’aide réellement fournie par ces derniers). Le montant reçu va aussi dépendre de ces informations.

Selon leur situation, certains étudiants n’auront droit à aucune aide, d’autres à des prêts seulement, d’autres à des prêts et bourses maximaux. Les étudiants en situation de handicap peuvent également faire convertir les prêts offerts par l’AFE en bourses.

L’argent entre de façon régulière tout au long des études : les étudiants et étudiantes éligibles peuvent recevoir des montants de bourses durant la durée normale des études, plus 6 mois. Pour les prêts, c’est aussi la durée des études, plus 15 mois.

Tant qu’on est aux études, on n’a pas besoin de rembourser ses prêts ni de payer d’intérêts.

À partir du mois suivant la fin des études, on doit commencer à payer les intérêts. Le taux d’intérêt est variable et fixé par le gouvernement. Il demeure cependant plus bas que ceux d’un prêt ou d’une marge de crédit de la banque.

Les taux d’intérêt des prêts étudiants tournaient autour de 3 % durant la pandémie, mais peuvent atteindre plus de 7 % aujourd’hui, ce qui doit être pris en compte lorsque vient le temps de rembourser.

Six mois après la fin des études, il faut commencer à rembourser non seulement les intérêts, mais aussi le montant prêté par le gouvernement. Le remboursement s’effectue alors selon un plan mis en place avec l’intermédiaire du centre de prêts et bourses de la banque de l’étudiant selon ses capacités de paiement.

Il est possible de faire une demande de paiement différé pour alléger les paiements durant une période d’un autre 6 mois maximum. Pour avoir droit à cette mesure, il faut fournir des preuves de revenus et sur sa situation familiale.

Ensuite, il faut continuer de payer jusqu’à ce que la totalité du prêt ait été remboursée.

Quelques détails supplémentaires :

– Si vous n’avez pas droit à l’aide financière à un moment de votre vie, n’hésitez pas à refaire une demande à un autre moment, même si vous avez l’impression que votre situation n’a pas tellement changé. Par exemple, après 90 crédits universitaires (l’équivalent d’un bac), vous êtes considérés comme autonomes de vos parents et leur revenu ne sera plus pris en compte.

– Au cours de ses études, tous cycles confondus, l’aide financière peut être demandée pendant un maximum de 88 mois.

– Selon le niveau d’étude, il existe un plafond d’endettement. Si on a atteint une somme de prêts du gouvernement donnée au début de l’année scolaire, l’aide financière sera refusée.

Marge de crédit pour étudiants

Que faire si notre dossier est refusé pour les prêts et bourses, ou que le montant reçu ne suffit pas à couvrir nos dépenses ? Il existe la marge de crédit pour étudiants. «Même si selon le calcul du gouvernement, on estime que l’aide des parents d’un étudiant est suffisante, on ne sait pas nécessairement c’est quoi la situation familiale de cette personne-là. Il y a plein de raisons qui font qu’on peut avoir besoin de financement quand même», précise Valérie Prince.

La marge de crédit pour étudiant a aussi été conçue pour servir de compléments aux prêts et bourses. Elle est différente d’un prêt traditionnel où on reçoit un certain montant qu’on doit par la suite rembourser. Une marge de crédit est plutôt comme une réserve dans laquelle on peut piger selon nos besoins, jusqu’à un certain montant maximal.

C’est seulement sur le montant utilisé qu’on paiera des intérêts pendant ses études, plutôt que la limite maximale de la marge. Une fois les études terminées, on n’aura qu’à rembourser l’argent dont on a eu besoin au final.

Le taux d’intérêt de base se situe à un peu plus de 8 %, mais certains domaines d’études ont droit à un taux bonifié auquel on ajoute un rabais.

Le montant maximal de cette marge de crédit est déterminé par la banque lors du processus de demande de l’étudiant. «On va organiser un rendez-vous entre un conseiller et l’étudiant pour déterminer ses besoins et ses moyens puis établir un budget. On prend en compte le nombre d’années d’étude prévues, le domaine, s’il travaille en même temps, etc.», résume Valérie Prince.

Le montant attribué est censé être suffisant pour couvrir tous les frais de scolarité, de fournitures scolaires et de subsistance, mais ne devrait pas être utilisé pour des sorties et des voyages, ajoute-t-elle.

La marge de crédit est renouvelée chaque année après avoir réévalué ses besoins et le montant alloué avec son conseiller. «Si on se rend compte que le montant prévu n’a pas été suffisant malgré le calcul personnalisé, ça se peut qu’on prenne le temps de s’asseoir avec l’étudiant pour réviser son budget et faire un peu d’éducation financière. On ne veut pas prêter une somme tellement grande que l’étudiant se retrouve la tête sous l’eau lorsque vient le temps de rembourser», avertit la chargée de clientèle.

Une période de grâce peut être accordée à la fin des études si la personne n’est pas en capacité de rembourser tout de suite en sortant des bancs d’école. Elle dure un maximum de 2 ans, mais prend fin dès que la personne a les moyens de rembourser, en se trouvant un emploi par exemple. Le remboursement de la marge de crédit et de ses intérêts doit se faire dans un maximum de 10 ans (en excluant la période de grâce).

Les bourses non liées aux «prêts et bourses»

Selon le niveau d’étude, le domaine et l’institution scolaire fréquentée, il existe un bon nombre de bourses offertes par divers organismes qui valent la peine d’être prises en compte. Si certaines exigent un certain niveau de réussite scolaire, d’autres sont faites pour répondre aux besoins d’étudiants aux situations spécifiques. C’est donc toujours une bonne idée de faire un petit tour du répertoire des bourses de son institution d’enseignement et d’appliquer à un bon nombre d’entre elles.

Pour la majorité des étudiants, cependant, les bourses proposées ne permettront pas de payer tous les frais de scolarité, sans compter le loyer et les frais de subsistances.

Et les prêts personnels ?

Si l’aide financière et la marge de crédit pour étudiants ne suffisent pas, est-il possible pour un étudiant d’aller demander un prêt personnel à sa banque ?

Techniquement oui, mais les chances que sa demande soit acceptée par son institution financière sont minces, rappelle Valérie Prince : «Les étudiants sont jeunes et ont généralement peu de revenus. Quand on demande de l’aide financière, tout cela apparait dans son centre de crédit. Si on y ajoute un prêt personnel, c’est certain qu’on va faire du mal à sa cote de crédit. La banque risque fort de refuser le prêt pour éviter que quelqu’un se retrouve en recouvrement ou en faillite si tôt dans sa vie. »

Elle conseille aux étudiants qui ne savent pas par où commencer pour payer leurs études de faire appel aux centres comme celui d’Espaces Desjardins 360d, mais aussi aux conseillers financiers de leur banque : «Tous ces gens-là vont vous aider à ne pas faire plus de demandes d’aide financière que ce que vous êtes capables de rembourser par la suite.»

Il va sans dire qu’il n’est jamais recommandé de contracter des dettes sur sa carte de crédit pour payer ses études. Avec un taux d’intérêt se situant entre 19 et 23 %, les cartes de crédit ne sont pas une bonne option de financement pour ce genre de dépenses.

