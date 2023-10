À Gaza, la communauté LGBTQ+ utilise une plateforme montréalaise pour communiquer

Partager







Au milieu des frappes aériennes d'Israël, la communauté LGBTQ+ de Gaza trouve refuge sur la plateforme montréalaise Queering the Map. Elle y partage ses derniers instants et rend hommage à ses proches décédés, dans un endroit où les relations entre personnes du même sexe sont illégales depuis la prise de contrôle du territoire par le Hamas en 2007.

«Un endroit où j'ai embrassé mon premier amour. Il est difficile d'être homosexuel à Gaza, mais d'une certaine manière, c'était amusant. J'ai embrassé beaucoup de garçons dans mon quartier», écrit un membre de la communauté LGBTQ+ sur la plateforme de cartographie en ligne Queering the Map.

Son message est géolocalisé à la marina de Gaza, en bordure la Méditerranée.

Depuis le début des représailles d'Israël en réponse à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, plusieurs personnes queer vivant dans l’enclave se sont tournées vers l’atlas numérique interactif montréalais pour s’exprimer.

AFP

Elles y exposent des lieux de rencontres amoureuses dans la bande de Gaza, pleurent leurs proches disparus ou appellent à la libération du peuple palestinien.

«Je ne sais pas combien de temps je vivrai, alors je veux que ce soit mon souvenir ici avant de mourir. Je ne vais pas quitter ma maison, quoi qu'il arrive. Mon plus grand regret est de ne pas avoir embrassé ce gars. Il est mort il y a deux jours [...] dans l'attentat. Je pense qu'une grande partie de moi est morte aussi», écrit une personne dont le message a été épinglé près de la ville de Sheikh Zayed.

«Hey Gaza est plein de LGBTQ. Nous soutenons les lesbos», rapporte un autre utilisateur.

L’application Queering the Map a été lancée en 2017 par Lucas LaRochelle, alors étudiant à l’université Concordia. Elle permet aux internautes LGBTQ+ de géolocaliser un lieu n'importe où dans le monde et d’y raconter une anecdote sur sa signification.

Depuis sa création, l’atlas a recueilli plus d'un demi-million de souvenirs de contributeurs anonymes dans au moins 28 langues.

L’«activité homosexuelle» interdite

Les relations sexuelles consenties entre personnes du même sexe sont interdites depuis 2007 à Gaza, au moment où le territoire est tombé entre les mains du Hamas qui impose la loi islamique.

Elles sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison, selon l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA).

Un commandant issu d'une célèbre famille de loyalistes du Hamas, Mahmoud Ishtiwi, a même été exécuté par ses camarades en 2016 de trois balles dans la poitrine pour «activité homosexuelle».

En Cisjordanie où l'Autorité nationale palestinienne gouverne, l’homosexualité est décriminalisée depuis 1951.

Plus de 90% de la population palestinienne s’oppose toutefois aux relations entre personnes du même sexe, selon le Pew Research Center, un pourcentage parmi les plus élevés au monde.

Malgré la décriminalisation, l’homophobie est profondément ancrée dans la culture, ce qui met en danger la communauté locale.

«Le premier garçon que j'ai embrassé vivait ici. Son cousin l'a découvert et a essayé de me poignarder. Je ne suis pas revenu depuis», raconte un message géolocalisé en plein centre de Gaza sur Queering the Map.