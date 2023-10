[VIDÉO] Visite chez Corinne et Noémie: Un appartement à 1390$ par mois dans le quartier Sainte-Marie

Partager







Depuis les derniers mois, l’équipe de Silo 57 sillonne la province à la recherche de petites pépites immobilières. Notre but? Fouiner et zieuter les plus beaux décors pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

• À lire aussi: [VIDÉO] Visite chez Morgan et Anick: un condo à 250 000$ dans Tétreaultville

Cette semaine, on visite l’appartement de Noémie et Corinne situé à deux pas du parc Baldwin dans le quartier Sainte-Marie à Montréal.

Moulures d’origine, peinture texturée et vitraux conversent chez les amies de longue date. Le duo nous ouvre aujourd’hui les portes de leur appartement montréalais au décor particulièrement soigné.

Pour composer leur décor, les filles se sont inspirées de l’art local, de souvenirs de voyage et de trouvailles chez la famille. En témoignent leurs chambres, le salon et la salle à manger à l’avant. Bonne visite!

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement?

Noémie: Il s’agit d’un 5 1⁄2. Nous avons 2 chambres fermées, une salle à manger à l’avant, un grand salon, une cuisine et une salle de bain rénovée.

Q: Depuis combien de temps habitez-vous dans cet appartement?

N: Corinne habite ici depuis deux ans, et moi j’ai emménagé il y a quatre mois. J’ai vraiment l’impression que ça fait plus longtemps que ça tellement je me sens à la maison ici.

Q: Comment avez-vous trouvé cet appartement?

Corinne: Avec ma coloc de l’époque, on est passé par le site Kangalou pour trouver notre futur appartement. Au moment où l’on cherchait, il n’y avait que des appartements très chers sur le marché. On a vu celui-ci et on s’est dit qu’on allait le visiter sans s’attacher - juste pour voir. Par contre, la vie avait d’autres plans pour nous... Dès que l'on a posé les pieds dans l’appartement, on savait que c’était le nôtre.

Q: Qu’est-ce qui vous a charmé en premier?

C: Ce qui m'a charmé à la première visite c'est à quel point l'appartement était clé en main. Tout était bien peinturé, bien entretenu et il y a des planchers chauffants! Je pouvais vraiment m'imaginer y vivre et je n'avais qu'à déménager mes boîtes. Je me suis sentie chez moi en 0,2 seconde.

Q: Quel est le prix de votre loyer?

N: Nous payons 1 390$ par mois.

Q: Est-ce que le loyer a augmenté au fil des ans?

C: Oui, quand j’ai emménagé il y a deux ans je payais 1340$.

Q: Quelle est votre pièce préférée dans l'appartement?

N: J’adore la chambre de Corinne [rires]. Sinon, je porte le salon dans mon coeur. C’est la plus grande pièce et c’est aussi la pièce centrale. C’est ici que je fais pas mal tout.

C: J'irais dans le même sens. J'aime beaucoup ma chambre et le salon. Le salon, c'est vraiment la pièce qui lie l'ensemble de l'appartement. J'y suis tout le temps pour lire, écouter la télé et jaser avec ma coloc.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré votre décor?

N: Corinne et moi on a la chance d’avoir des parents qui ont du goût [rires], et plusieurs des meubles de l’appartement sont en fait des trouvailles de sous-sol. Par exemple, la chaise Cesca en rotin qui se cache dans ma chambre a été dénichée dans le sous-sol du chalet de mes grands-parents. Sinon, on aime bien encourager local et ajouter des bribes de couleur ici et là. Je suis vraiment souvent chez VdeV!

• À lire aussi: Cette boutique de décoration adorée ouvre une succursale à Saint-Lambert

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

N: Honnêtement, c’est difficile à dire parce que je le trouve vraiment parfait. Je pourrais dire que les pièces sont cloisonnées, mais j’aime bien ça au final. Comme je travaille de la maison, j’aime que l’appartement soit divisé en zones. Sinon, c’est sûr qu’on prendrait un peu plus de lumière dans le salon.

Q: Quelles sont vos adresses coup de cœur dans le coin?

N: On adore le Centre Jean-Claude-Malépart pour les cours offerts qui sont abordables et variés. On peut autant attraper un atelier de dessin qu’un cours d’abdos-fesses. Sinon, j’aime bien la Taverne Marion pour les 5 à 7 et le Café Kujira sur De Lorimier pour travailler.

C: Je suis d'accord avec Mimi! J'ajouterais aussi le Croissant Croissant!

Votre appartement mérite lui aussi son petit moment de gloire? Inscrivez-le ici.

Vous aimez le décor de Corinne et Noémie? Voici quelques trouvailles déco qui s'en inspirent:

Ces autres VISITES pourraient aussi vous intéresser!

s

s