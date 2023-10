Les 15 meilleurs restaurants de Laval

Partager







Envie de sortir des sentiers battus et d’essayer de nouveaux restos? Pas besoin de rester à Montréal pour passer une soirée mémorable puisque de fabuleux établissements gourmands existent à Laval.

Voilà une bonne raison de faire un mini road trip pour aller découvrir ce que la Rive-Nord a de mieux à offrir!

Voici donc 15 restos WOW qui vous feront tomber en amour avec Laval!

Cuisine italienne

Le décor absolument magnifique du restaurant Gatto Matto est certainement un petit plus pour ceux qui aiment prendre quelques clichés de leur repas. Le rose y est à l’honneur et on y retrouve de nombreuses banquettes où s’installer pour siroter un verre de vin en bonne compagnie. Sur le menu, on retrouve des pizzas, des pâtes fraîches et des tartares.

1950, rue Claude-Gagné, Laval

Cuisine asiatique

Le local du célèbre Club Moomba, qui a fermé ses portes en 2017, a été complètement transformé en brasserie asiatique pouvant accueillir plus de 400 foodies à la fois. Le décor du Miss Wong, ce projet des restaurateurs derrière Le Red Tiger et Le Blossom, vous donnera l’impression de marcher au cœur du Chinatown. Une adresse où bien manger, bien boire et faire la fête jusqu'à tard!

1780, avenue Pierre-Péladeau, Laval

Cuisine végétarienne et végane

Les végétariens et les véganes de Laval ont une belle option où aller siroter un bon cocktail et sortir entre amis. Le LOV est l’endroit parfait où manger un bon burger ou une salade fraîche sans se casser la tête. Les plats servis sont si bons qu’ils convaincront même les plus carnivores d'y retourner.

140, Promenade du Centropolis, Laval

Cuisine urbaine et tapas

Avec son menu qui change tous les mois, ses vins d’importation privée et ses bières de microbrasserie, le restaurant Black Forest vous fera certainement saliver. Pour le dessert, vous pourrez même savourer de délicieux churros! Ça donne faim!

284, boul. Sainte-Rose, Laval

Cuisine mexicaine

Envie d’un voyage dans le sud à petit prix? Le menu et l’ambiance festive du restaurant Escondite vous donneront l’impression d’avoir les pieds dans le sable. Les margaritas et les tacos sont absolument délicieux!

2119, boul. Le Carrefour, Laval

Cuisine de saison

Envie d’un bon verre de vin? À Laval? Rien n’est impossible depuis que le bar à vin Oregon offre une panoplie de vins d'importation privée. Vous y trouverez de belles bouteilles, mais aussi un menu composé de légumes frais du marché. Une belle adresse à découvrir à deux ou en groupe!

241, boul. Curé-Labelle, Laval

Cuisine de marché, buvette

La Florida (ou la flo pour les intimes), c'est le nouveau projet de l'équipe derrière l'Oregon bar à vin. Voisine de ce restaurant apprécié de Sainte-Rose, la Florida est plutôt un bar où il fait bon commander cocktails, vins naturels et des snacks. Une adresse à découvrir pour votre prochain rendez-vous galant.

241, boulevard du Curé-Labelle, Sainte-Rose

Cuisine Italienne

Pour une succulente pizza cuite dans un four à 900 degrés, vaut mieux miser sur le Bottega. L'adresse vous dit quelque chose? C'est normal! Bottega Pizzeria possède deux localisations, dont une dans la Petite-Italie de Montréal.

2059, boulevard Saint-Martin O, Laval

Cuisine de marché, buvette

Les personnes qui aiment bien manger (et bien boire) viennent et reviennent au Boating Club. Une cuisine de saison est servie dans ce restaurant absolument magnifique dont le designer est nul autre que Zébulon Peron. L'endroit profite d'une terrasse chauffée et offre la promotion des huîtres à 1$.

30, boulevard du Curé-Labelle, Sainte-Rose

Cuisine asiatique

Débordant de créativité, le menu du Gon Bui promet une soirée haute en saveur. Côté cocktail, retrouvez des classiques de la mixologie réinventés et rehaussés d’ingrédients typiquement asiatique comme le yuzu, la poire asiatique, le thé jasmin, le café vietnamien et plus. Côté nourriture, on se délecte avec les plats travaillés et inspirés des marchés de nuit populaires en Asie. L’endroit offre un menu dégustation pour les touche-à-tout et un menu brunch pour les longs matins de fin de semaine.

2133, boulevard Le Carrefour, Laval

Cuisine japonaise

Plusieurs prétendent que le Mikasa Sushi Bar sert le meilleur sushi à Laval. On vous conseille d'essayer le fameux Crunchy roll avec du riz soufflé où de commander un bateau rempli de sushis à séparer en gang.

175, promenade du Centropolis, Laval

Cuisine québécoise réconfortante

Décor digne d’une maison de campagne qui donne l’agréable impression que grand-maman opère sa magie devant les fourneaux.

652, rue de la Place Publique, Laval

Cuisine de saison

Les mêmes propriétaires du Torii Sushi, un excellent restaurant de sushis, ont ouvert ce restaurant qui propose une cuisine européenne. Le tout se laisse guider selon les saisons et les envies du chef. À découvrir sans tarder!

3421, boulevard le Carrefour, Laval

Pour un dîner ou un brunch, il n'y a pas meilleure option que la Bête à Pain. La boulangerie du chef Marc-André Royal est ouverte du lundi au dimanche et porte plusieurs chapeaux: À la fois restaurant, épicerie fine, boulangerie et pâtisserie.

1969 A des Laurentides, Laval

Brasserie française

Risotto au safran et aux moules, fish taco à la morue, crudo de thon blanc et arancini de crabe des neiges ne sont que quelques-uns des items sur le menu de Chez Lionel. Ce restaurant de type bistro français offre des plats colorés et originaux pour une expérience gastronomique hors de l’ordinaire. La carte des vins de l’endroit est composée d'importations privées, sélectionnées par le caviste du restaurant.

