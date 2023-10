La vaisselle jetable «compostable» est-elle vraiment écologique?

Partager







Avec l’interdiction de certains plastiques à usage unique qui entrera bientôt en vigueur partout au Canada, on voit apparaître sur le marché des produits comme de la vaisselle compostable en fibres de canne à sucre qu'on nous présente comme étant une option écologique. Mais qu’en est-il vraiment? On fait le point.

• À lire aussi: Est-ce que les tampons en coton bio sont meilleurs pour l'environnement?

• À lire aussi: Greenwashing: Naturel, à base de plantes, ami de la planète et autres mots dont il faut se méfier

Les faits:

Le Canada produit près de 3 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. À peine 9% sont recyclés. Le reste aboutit au dépotoir... ou dans la nature et l’océan.

Pour contrer ce problème, le gouvernement de Justin Trudeau a adopté le Règlement interdisant les plastiques à usage unique.

À compter du 20 décembre, il sera interdit de vendre des récipients alimentaires en plastique, entre autres, dans tout le pays.

En réponse à cette interdiction, les fabricants de contenants alimentaires jetables offrent maintenant des produits présentés comme étant compostables, comme de la vaisselle en fibres de canne à sucre, qu’on appelle communément la bagasse.

Il s’agit d’une matière résiduelle pour laquelle il n’y avait pas beaucoup de débouchés jusqu’à récemment, explique le chimiste et professeur à l’Université de Sherbrooke Marc olivier.

«La canne à sucre, quand on l'exploite, on veut extraire la sève. On va donc couper la récolte, la laver et écraser les tiges pour en faire sortir la sève. Ce qu'il nous reste après l'écrasement c'est des grandes fibres de cellulose, qu'on appelle la bagasse», explique M. Olivier qui se spécialise dans la gestion des matières résiduelles.

Ces fibres sont souvent brûlées pour produire de l’énergie, mais on peut aussi les mouler pour fabriquer des contenants. «Elle a le même comportement que le papier mâché.»

La bagasse est entièrement compostable, confirme l’expert. Après utilisation, le contenant peut être jeté directement au bac brun. Toutefois, si votre municipalité n’offre pas la collecte de compost, vous devez le jeter à la poubelle.

• À lire aussi: Qu'est-ce qui va au recyclage? Voici le guide de la gestion des déchets au Québec

Pour cet article, nous nous sommes intéressés spécifiquement aux assiettes en fibre de canne à sucre de la marque Sélection eco:

Présentées en paquet de 20, ces assiettes sont emballées dans une pellicule plastique non-recyclable qui doit être jetée à la poubelle. Sur le devant du paquet, on trouve une étiquette collante sur laquelle il y le logo de l’entreprise, sur fond vert avec une feuille évoquant le caractère naturel du produit. On indique que les assiettes sont faites de «fibres de canne à sucres naturelles». La mention est accompagnée d’un dessin de canne à sucre avec des feuilles, évoquant une fois de plus la nature.

Finalement, on précise que les assiettes sont compostables «dans une installation de compostage commerciale». Pourquoi? Simplement parce que c’est plus complexe de le faire à la maison, explique Marc Olivier.

«Il faut brasser le contenu, faire entrer de l'air, etc. Donc on ne suggère pas aux gens de mettre des contenants de bagasse dans la compostière à la maison», précise le professeur qui est également chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI).

Analyse:

Le cas de la fibre de canne à sucre est particulier puisqu’on utilise un déchet, qui aurait possiblement été brûlé, pour en faire quelque chose d’utile.

«On a un surplus de bagasse, dans le monde, et nous on s’en sert comme remplacement du plastique à usage unique qui était une catastrophe pour la planète», fait valoir Marc Olivier.

Il est vrai qu’en comparaison au polystyrène (qui ne se recycle pas), la fibre de canne à sucre est un bien meilleur choix.

Toutefois, il n’en demeure pas moins que les contenants jetables, qu’ils soient en plastique, en fibre de canne à sucre ou en carton, sont des articles à usage unique. Leur production de masse demande des ressources et leur compostage ou recyclage aussi.

«S’il est possible de ne pas générer de déchets, c’est toujours mieux», rappelle Marc Olivier.

L’analyste en réduction à la source chez Équiterre, Amélie Côté, déplore quant à elle que cette option, comme toutes celles à usage unique, ne s’attaque pas au réel problème qui est celui de la surconsommation.

«C’est beaucoup d’énergie pour créer des produits qui sont, oui, plus écolos, mais encore à usage unique, plutôt que de viser un changement qui va avoir une influence à long terme», souligne-t-elle.

Contacté par 24 heures, Metro, propriétaire de la marque Selection eco, affirme encourager le réemploi.

«Nous comprenons [...] qu’un consommateur puisse vouloir se procurer de la vaisselle pour un besoin spécifique et que l’option de vaisselle réutilisable ne soit pas disponible. Dans ce contexte, l’option de la vaisselle en fibre de canne à sucre pourrait s’avérer une option d’intérêt», fait valoir la cheffe des communications Catherine Latendresse.

Verdict:

Si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous voulez vraiment utiliser de la vaisselle jetable, celle en fibre de canne à sucre est une option intéressante. Elle demeure toutefois à usage unique et ne peut pas être considérée écologique pour cette raison.

La vraie solution:

Pour les petits événements extérieurs comme les pique-niques en famille ou entre amis, on peut se procurer un ensemble de vaisselle en plastique lavable, plus léger à transporter.

Pour des événements plus gros, où on reçoit plusieurs convives, on peut faire appel à un service de location de vaisselle. Certaines entreprises offrent même le lavage!

À Montréal, les options sont nombreuses et plus abordables que ce qu’on pense! Par exemple, la Société écocitoyenne de Montréal offre la location d’assiettes (entre 1 et 199) pour seulement 18$. On doit aller la chercher dans le quartier Ville-Marie et la retourner propre.

La coop Retournzy offre la location de verres, ustensiles et contenants en acier inoxydable à des prix très abordables, lavage inclus (plus ou moins 0,30$ par verre). On peut aller chercher le tout dans leurs points de dépôt et cueillette ou faire livrer ($) en vélo-cargo carboneutre.

Pour des verres seulement, l’entreprise Ecocup offre, par exemple, la location de 90 verres à vin pour 40$+tx, lavage inclus. On peut les faire livrer partout au Québec ($) ou aller les chercher nous-mêmes gratuitement à leur entrepôt de Montréal.

D’autres initiatives similaires existent dans plusieurs municipalités du Québec. Informez-vous auprès de la vôtre. Et si ça n’existe pas chez-vous, pourquoi ne pas créer vous-mêmes un réseau de partage ou demander à votre bibliothèque de le prendre en charge?