20 items de la collection des Fêtes d'IKEA qui risquent de partir vite

Partager







L'attente est terminée! La collection des Fêtes d'IKEA pour 2023 est (enfin) dévoilée.

• À lire aussi: Les gens qui installent leurs décorations de Noël en novembre sont plus heureux

• À lire aussi: 7 boutiques locales où dénicher les plus belles décos des Fêtes et faire changement du IKEA

Fidèle à son habitude, le géant suédois propose de jolies décorations qui suivent les tendances ou qui nous plongent dans nos souvenirs d’enfance à des prix plus que raisonnables. Cette année, IKEA s'est inspiré du folklore et de l’artisanat scandinave dans la création de sa collection VINTERFINT. Pensez couleurs, nostalgie et élégance.

Comme cette collection des Fêtes VINTER 2023 n’est offerte que pour un temps limité, ne tardez pas trop pour passer votre commander où aller en magasin, car certains articles risquent de s’envoler rapidement!

Voici donc 20 articles coups de cœur de l’équipe de Silo 57 qui risquent de se vendre rapidement:

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s