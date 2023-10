Combien de fois peut-on porter ses jeans avant de les laver?

Partager







Vous vous êtes sûrement déjà demandé combien de fois vous pouvez (devriez) porter votre paire de jeans préférée avant de lui faire prendre le chemin de la laveuse. Voici ce qu’en pensent des experts.

La fréquence à laquelle une paire de jeans devrait être lavée varie bien sûr en fonction de l’utilisation que vous en faites. Il y a toutefois quelques règles générales à garder en tête, nous apprend un article de Fox News.

Du cas par cas

Selon l'experte du nettoyage et directrice des opérations marketing d’une compagnie de nettoyage 100% naturel, Maria Mooney, vous devriez laver vos paires de jeans après de trois à dix utilisations.

«Laver vos jeans souvent va les user plus rapidement, souligne-t-elle. Pour préserver l’état et la couleur de vos jeans, attendre plus longtemps entre les lavages est le mieux. Ils vont avoir l’air neufs plus longtemps.»

Certaines marques de vêtements sont toutefois plus strictes que Mme Mooney et recommandent de ne jamais laver vos pantalons en denim pour les conserver dans le meilleur état possible.

Si votre paire de jeans a l’air propre et ne sent pas mauvais, sentez-vous ainsi bien à l’aise de la reporter, affirme Will Cotter, directeur de l’exploitation de FreshSpaceCleaning.com, une compagnie de nettoyage américaine.

«Mais si vous avez échappé un peu de café ou de la sauce à spaghetti, c’est probablement le temps de la mettre à la laveuse», souligne-t-il.

Maria Mooney abonde dans le même sens. Le meilleur moyen de savoir s'il est temps de mettre vos jeans à la laveuse est son odeur et la présence de saleté visible.

«Parfois, les jeans sont plus beaux lorsqu’ils ont été portés un peu, alors ne vous stressez pas trop avec la fréquence des lavages», ajoute Will Cotter.

Quelques conseils de lavage