Montréal est la troisième meilleure ville au monde selon Lonely Planet

Tous les ans, Lonely Planet célèbre les 50 destinations incontournables du monde entier dans les catégories suivantes : meilleurs pays, régions et villes du monde, ainsi que les plus abordables (meilleur rapport qualité-prix) et les plus durables.

C'est ce 25 octobre que le célèbre éditeur de guide de voyages dévoilait ses sélections pour 2024.

Contre toute attente, Montréal se retrouve en troisième position dans la catégorie «Villes». Il s'agit de la première fois que la métropole québécoise se retrouve dans cette liste. C’est la seule ville du Canada à y être nommée cette année.

Ce n'est pas surprenant de voir Montréal se tailler une place dans le TOP 3 si on considère que la métropole incarne tout ce qu'on aime d'une ville: une tonne de restaurants, une riche offre culturelle, des festivals qui font vibrer la ville été comme hiver, une architecture grandiose, des parcs magnifiques et plus.

À noter que les villes sont choisies selon un processus rigoureux qui débute par une sélection des nommés. Ce sont la communauté de Lonely Planet, des collaborateurs du monde entier, partenaires d’édition, etc. qui déterminent ces premiers nommés. Les nominations sont ensuite réduites à 50 destinations par un panel d'experts en voyage.

Comme Lonely Planet célèbre son 50e anniversaire cette année, le palmarès annuel des Best in Travel sera aussi publié en format imprimé dans une édition spéciale revampée qui sera disponible prochainement.

Voici les 10 meilleures villes au monde en 2024, selon Lonely Planet:



Nairobi, Kenya Paris, France Montréal, Canada Mostar, Bosnia Philadelphia, USA Manaus, Brazil Jakarta, Indonesia Prague, Czech Republic İzmir, Turkey Kansas City, Missouri

Félicitations Montréal! On t'aime assez!

