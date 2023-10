«On joue avec le feu»: Israël pourrait mettre le feu aux poudres au Moyen-Orient en voulant détruire le Hamas

Partager







Israël martèle que l’objectif de l’invasion imminente de la bande de Gaza est de détruire le Hamas une fois pour toutes. Cette ambition pourrait toutefois en cacher une autre: celle de reprendre un maximum de territoire, avancent des experts qui craignent de voir le Moyen-Orient s'embraser.

Jeudi dernier, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a promis aux troupes de l’État hébreu rassemblées à la frontière nord de Gaza que l’invasion imminente de l’enclave palestinienne serait la dernière opération du genre, «pour la simple raison que le Hamas cessera d'exister», a-t-il insisté.

Mais ce sont majoritairement les civils palestiniens qui meurent sous les bombes et qui sont privés de ressources de première nécessité depuis le début de l'offensive israélienne et l'imposition du blocus complèt de la bande de Gaza.

«Il y a ce qu’Israël dit et ce qu’Israël fait. Ils disent vouloir éradiquer le Hamas, mais c’est clair que la violence actuelle est dirigée vers les civils palestiniens. Ils veulent assurément faire payer un prix très élevé à la population», déplore le sociologue et spécialiste du Moyen-Orient Rachad Antonius.

Cette campagne de peur risque de se poursuivre, puisque l’objectif de la campagne militaire «inhumaine» enclenchée le 8 octobre dernier par Israël est «très mal calculé», juge la professeure en développement international et mondialisation de l’université d’Ottawa et spécialiste des conflits au Moyen-Orient, Ruby Dagher.

«En se concentrant ainsi sur le Hamas, Israël omet complètement les reproches qui lui sont formulés quant aux violations des droits de l’homme à Gaza, qui ont nourri le conflit. De plus, on l’a vu en Irak, en Syrie et en Libye, chaque fois qu’on essaie d’éradiquer un groupe de cette façon, un autre le remplace. Et c’est généralement la population qui en paie le prix», analyse-t-elle.

La reprise du territoire palestinien

Pour Rachad Antonius, les nombreuses attaques dirigées contre la population de Gaza mettent la table à un deuxième objectif d’Israël: celui de la chasser les Palestiniens de chez eux.

«Idéalement, Israël aimerait pousser un maximum de Palestiniens à l’exode afin de s’emparer d’un maximum de territoire. Ils vont le faire en les terrorisant, en leur rendant la vie misérable», indique-t-il.

Depuis que l’État hébreu a ordonné aux civils de partir, environ 1,4 des 2,2 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été déplacés.

La volonté d’expansion d’Israël au profit des Palestiniens se manifeste d'ailleurs déjà par l’intensification de la colonisation menée en Cisjordanie lors des derniers mois, souligne Ruby Dagher.

«On ne peut pas ignorer que depuis l’été, le nombre de colonies [israéliennes] en Cisjordanie augmente rapidement. Il y a beaucoup de violence entre les colons et les Palestiniens. Ce qu’on voit là, c’est une tentative de changer la face de la Cisjordanie», martèle-t-elle.

Au moins 102 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués par les forces israéliennes ou des colons en Cisjordanie depuis le 8 octobre, selon des chiffres de l'Autorité palestinienne diffusés vendredi.

En juin 2023, les autorités israéliennes ont présenté des plans pour la construction de quelque 5700 nouveaux logements en Cisjordanie, pulvérisant en six mois le record du nombre de logements juifs autorisés dans les colonies en un an.

Risque d’embrasement au Moyen-Orient

Au lendemain des attaques meurtrières orchestrées par le Hamas il y a deux semaines, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que son pays allait «changer le Moyen-Orient».

L’Iran, un allié du Hamas, a pour sa part déclaré qu’il ne resterait pas à l’écart si les États-Unis ne parvenaient pas à freiner Israël dans son offensive en Palestine.

La poursuite des objectifs du gouvernement israélien dans la bande de Gaza pourrait ainsi mettre de feu aux poudres dans tout le Moyen-Orient, craint Ruby Dagher.

«Pour les pays arabes, il ne s’agit pas d’une guerre contre le Hamas, il s’agit d’une guerre contre les Palestiniens», insiste-t-elle.

«Si les images de civils tués à Gaza continuent de circuler, si les morts ne cessent pas, si on continue de voir de la souffrance, si l’aide humanitaire ne parvient pas au peuple, si cette situation horrible persiste, les pays arabes n’accepteront pas ça, même s’ils ne veulent pas d’une guerre», poursuit la professeure.

Les dirigeants arabes de nombreux pays voisins, dont l’Égypte et la Jordanie, on avertit qu’ils s’opposaient à une punition collective des Palestiniens, qui pourraient déclencher des rébellions armées qu’ils ne seraient pas en mesure de contrôler.

La guerre pourrait ainsi escalader graduellement au cours des prochaines semaines et des prochains mois, surtout si des acteurs influents de la région se mêlent du conflit, s’inquiète Rachad Antonius.

«Si le conflit s’étend, ce sera par une série de petites confrontations qui vont rendre des réponses armées inévitables. Le Hezbollah, présent dans le sud du Liban, pourrait s’en mêler. Petit à petit, on se dirigera vers une escalade qui risque d’embraser tout le Moyen-Orient. On joue avec le feu en ce moment», dit-il.

Depuis la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas qui a fait 1200 victimes le 7 octobre en Israël, les frappes israéliennes ont fait au moins 6546 morts, dont 2704 enfants, et 17439 blessés dans le territoire palestinien de la bande de Gaza, selon le ministère de Santé du gouvernement du Hamas.