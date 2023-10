La maison la plus chère affichée à Outremont est à vendre pour 13 880 000$, et vous connaissez son propriétaire

Partager







Ce n’est rien de moins que la maison la plus chère à être affichée à Outremont qui vient de faire son apparition sur le marché immobilier!

Courtoisie Nathalie Néron et Claude Angers

Derrière les portes de la résidence cossue réside nul autre que Guy Laliberté, ex-chef et fondateur du Cirque du Soleil. Tel que rapporté par le Journal de Montréal, l’homme d’affaires aura été le propriétaire de cette incroyable demeure pendant 17 ans.

Courtoisie Nathalie Néron et Claude Angers

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite complète!

Courtoisie Nathalie Néron et Claude Angers

La maison, nichée sur un flanc du mont Royal, a été construite en 1930, puis rénovée et agrandie entre 2007 et 2009. Elle compte un nombre impressionnant de pièces (50, pour être plus précis!), réparties sur cinq niveaux.

On y compte entre autres huit chambres, six salles de bain, une salle de cinéma, de nombreux séjours et un aménagement paysagé impressionnant.

Courtoisie Nathalie Néron et Claude Angers

À l’abri des regards et située sur un terrain boisé se trouvant à proximité de tous les services, elle profite également d’un site exceptionnel.

Affichée à 13,88 millions $, la propriété d’exception bat tous les records, alors que la maison la plus chère à avoir été vendue à Outremont frôlait jusqu’à présent les 6,2 M$ selon la courtière immobilière Mélanie Bergeron.

Courtoisie Nathalie Néron et Claude Angers

Ce sont Nathalie Néron et Claude Angers qui s'occupent de la vente. Voyez la fiche complète juste ici.

