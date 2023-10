Vox pop: des citoyens d'Hochelaga-Maisonneuve s’inquiètent de la gentrification

Partager







Les constructions de condominiums s’enchaînent dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM), un quartier où des personnes défavorisées et marginalisées ont historiquement trouvé refuge. On s’est rendu sur place pour parler avec des citoyens au sujet de la gentrification en cours.

«C’est triste, parce que les gens manquent d’argent, alors on a un peu l’impression de se faire enlever notre quartier», lâche Marie-Soleil Deslauriers, résidente d’Hochelaga-Maisonneuve depuis 17 ans, dans la vidéo que l'on peut voir ci-dessus.

Elle constate autour d’elle la hausse des loyers qui s’est imposée dans les dernières années.

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est l’un des dix arrondissements de Montréal où la crise du logement frappe le plus fort. Entre 2010 et 2021, la moyenne des loyers y a grimpé de 38%.

Un homme qui préfère rester anonyme nous a confié être à la rue depuis que le propriétaire de la maison de chambres où il louait a transformé son bâtiment en logements hors de prix, il y a deux ans.

«Ils font de plus en plus de condos, mais moi je reçois 540 $ d’aide sociale. Essaye de trouver un logement à 540 $, toi», déplore-t-il.

Indignation populaire

La construction de nouvelles tours à condos suscite l’indignation dans le quartier où la tension monte.

Plus tôt , en 2023 , des citoyens s’étaient mobilisés pour empêcher la construction d’une tour à condo sur l’un des derniers boisés du quartier, sans succès.

La fin de semaine dernière, des militants anonymes ont vandalisé la microbrasserie L’Espace public, rue Ontario, afin de presser le propriétaire Pierre Lessard-Blais, aussi maire de l’arrondissement, de freiner la gentrification du quartier.

«Il y a des développements qui devraient être mieux réfléchis pour être plus inclusifs», estime Éric Beauregard, résidant de MHM depuis 7 ans.

«Il y a des gens qui en arrachent. Ce n’est pas tout le monde qui peut se payer un loyer de 1800 $ par mois, et on en voit de plus en plus par ici», rajoute-t-il.

Selon le recensement de 2021, 40% de la population d’Hochelaga-Maisonneuve gagnait moins de 30 000$ en revenus annuels , après impôt.

Dans son Règlement pour une métropole mixte dévoilé en 2021, la Ville de Montréal a mis en place une mesure pour inciter les promoteurs immobiliers à inclure des logements sociaux, abordables ou familiaux dans leurs nouveaux développements.

Il faudra attendre quelques années pour mesurer l’impact de ce règlement.