Quel salaire font les comptables au Québec?

Les comptables sont essentiels à la santé financière de la plupart des entreprises et des institutions au Québec. À quoi ressemble leur salaire? On s’est penché sur la question.

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier de comptable au Québec en 2023.

Que font les comptables?

Le ou la comptable doit s’assurer de la tenue des comptes ainsi que du maintien de la bonne santé financière des clients (particuliers, entreprises ou organismes) pour lesquels il ou elle travaille, selon le site de recherche d’emploi Indeed.

De façon générale, le ou la comptable a pour rôle principal d’analyser et de vérifier les registres financiers et les documents comptables de ses clients, toujours selon Indeed. Son but est de s’assurer que les données sont exactes, en plus de gérer les opérations comptables.

Il existe plusieurs professions liées aux tâches de comptabilité. On peut particulièrement distinguer les comptables (qui ont fait un baccalauréat à l’université), les techniciens en comptabilité (qui ont fait une technique au cégep) et les commis comptables (qui ont fait un DEP). Nous aborderons la réalité de ces trois corps de métier dans ce texte.

Des études en comptabilité peuvent aussi mener à être comptable professionnel agréé (CPA). Ce dernier a fait un bac suivi d’une formation supplémentaire pour obtenir ce titre, et détient donc généralement plus de responsabilités dans son travail qu’un comptable.

Le salaire

Le salaire n’est évidemment pas la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire au privé

Comme les entreprises privées peuvent rémunérer leurs comptables comme bon leur semble (à moins qu’ils et elles soient syndiqués), le salaire des comptables va varier selon l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Les données recensées par le gouvernement du Québec et l’ Institut de la statistique du Québec (2020-2022) nous permettent quand même d’avoir une idée de leur rémunération.

Le salaire horaire moyen d’un commis comptable (DEP) en début de carrière est de 17$ de l’heure (30 940$ annuellement en faisant 35 heures par semaine). Le salaire médian s’établit en moyenne à 23$ de l’heure (41 860$ annuellement), et le salaire maximal moyen est de 32,97$ de l’heure (60 005$ annuellement).

Pour ce qui est du technicien ou de la technicienne en comptabilité (cégep), le salaire d’entrée moyen est de 17,95$ de l’heure (32 669$ annuellement en faisant 35 heures par semaine). Le salaire médian s’établit à 25$ de l’heure (45 500$ annuellement), et le salaire maximal moyen est de 37,26$ de l’heure (67 813$ annuellement).

Pour ce qui est des comptables (baccalauréat), le salaire minimal moyen est de 31,12$ de l’heure (56 630$ annuellement), le salaire moyen de 39,58$ de l’heure (72 031$ annuellement) et le salaire maximal normal de 44,68$ de l’heure (81 316$ annuellement).

Les comptables professionnels agréés, qui sont ceux à avoir complété le plus grand nombre d’années d’études, ont un salaire annuel médian de 89 000$ durant les premières années de leur pratique, selon les résultats d’un sondage de CPA Canada de 2021 au Québec.

Le salaire annuel médian par années d’expérience pour les comptables professionnels agréés est le suivant:

Moins de 4 années: 89 000$

Entre 5 et 9 années : 98 000 $

Entre 10 et 14 années : 113 000 $

Entre 15 et 19 années : 124 000 $

Entre 20 et 24 années : 130 000 $

25 années et plus : 150 000 $

Source: CPA Canada. Sondage sur la rémunération des CPA – Rapport sommaire pour le Québec

Le salaire au public – dans la fonction publique

Un professionnel en comptabilité peut travailler à titre d’agent ou d’agente de la gestion financière dans la fonction publique. Pour obtenir un tel poste, il faut avoir complété un baccalauréat au minimum, c’est-à-dire être comptable ou CPA.

Le salaire d'entrée est de 48 488$ par année. Après 5 ans, il est de 57 145$ et au sommet de l'échelle, un comptable peut faire 90 110$ par année.

Voici l’échelle salariale:

Échelon 1: 48 488$

Échelon 2: 50 059$

Échelon 3: 51 776$

Échelon 4: 53 511$

Échelon 5: 55 282$

Échelon 6: 57 145$

Échelon 7: 59 063$

Échelon 8: 61 035$

Échelon 9: 62 441$

Échelon 10: 64 779$

Échelon 11: 67 135$

Échelon 12: 69 637$

Échelon 13: 72 230$

Échelon 14: 74 878$

Échelon 15: 78 056$

Échelon 16: 81 343$

Échelon 17: 84 759$

Échelon 18: 90 110$

L’échelle salariale est basée sur 35 heures de travail par semaine. Selon la convention collective en vigueur, un échelon peut être gravi après une année d’ancienneté dans sa classe d’emploi. L’employé doit avoir été présent au travail au moins 124 jours.

Le salaire au public – dans les centres de services et commissions scolaires

Un bachelier ou une bachelière en comptabilité peut aussi travailler dans une commission scolaire ou un centre de services scolaires à titre d’agent ou d’agente de gestion financière.

Le salaire d'entrée est de 47 886$ par année. Après 5 ans, il est de 56 104$ et au sommet de l'échelle, un comptable peut faire 79 426$ par année.

Voici l’échelle salariale:

Échelon 1: 47 886$

Échelon 2: 49 456$

Échelon 3: 51 027$

Échelon 4: 52 670$

Échelon 5: 54 387$

Échelon 6: 56 104$

Échelon 7: 57 930$

Échelon 8: 59 793$

Échelon 9: 61 729$

Échelon 10: 63 080$

Échelon 11: 65 144$

Échelon 12: 67 226$

Échelon 13: 69 436$

Échelon 14: 71 335$

Échelon 15: 73 271$

Échelon 16: 75 280$

Échelon 17: 77 307$

Échelon 18: 79 426$

L’échelle salariale est basée sur 35 heures de travail par semaine. Selon la convention collective en vigueur, un échelon peut être gravi après une année de travail ou 1820 heures de travail.

Le salaire au public - santé et services sociaux

Un bachelier ou une bachelière en comptabilité peut aussi travailler dans un établissement de santé ou de services sociaux.

Le salaire d'entrée est de 47 720$ par année. Après 5 ans, il est de 55 910$ et au sommet de l'échelle, un comptable peut faire 79 152$ par année.

Voici l’échelle salariale:

Échelon 1: 47 720$

Échelon 2: 49 286$

Échelon 3: 50 851$

Échelon 4: 52 489$

Échelon 5: 54 200$

Échelon 6: 55 910$

Échelon 7: 57 730$

Échelon 8: 59 587$

Échelon 9: 61 516$

Échelon 10: 62 863$

Échelon 11: 64 919$

Échelon 12: 66 994$

Échelon 13: 69 196$

Échelon 14: 71 016$

Échelon 15: 73 018$

Échelon 16: 75 020$

Échelon 17: 77 040$

Échelon 18: 79 152$

L’échelle salariale est basée sur des semaines de travail de 35 heures. Selon la convention collective en vigueur, chaque échelon est gravi après une année de travail.

Les études requises

Il est possible de devenir un commis comptable en complétant un diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité. La formation est de 1350 heures (environ un an et demi à temps plein).

Pour devenir technicien comptable, il faut obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en complétant une technique en comptabilité. Cette formation est d’une durée de 3 ans à temps plein. Une personne peut aussi devenir technicienne comptable en effectuant une attestation d’études collégiales (AEC), qui est un programme plus court dont la durée varie entre 350 et 600 heures selon l’établissement scolaire.

Pour être comptable, il faut compléter un baccalauréat en sciences comptables ou en administration des affaires, concentration comptabilité professionnelle. Cette formation universitaire est d’une durée de 3 ans.

Pour devenir comptable professionnel agréé, la personne doit s’inscrire à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec une fois son baccalauréat complété afin d’effectuer un programme de formation professionnelle CPA.

Cette formation peut être complétée via le programme national délivré par l’Ordre, qui est offert en ligne à temps partiel par des partenaires universitaires de l’Ordre. Ce programme est d’une durée de 12 à 14 mois. Il est aussi possible de suivre un programme universitaire de 2e cycle dans une université accréditée par l’Ordre. Cette formation, offerte à temps partiel ou à temps plein, dure entre 9 et 24 mois.

Par la suite, l’individu doit compléter un stage d’une durée minimal de 24 mois afin de se familiariser avec diverses situations et mettre en pratique ses acquis, peut-on lire sur le site de CPA Québec.

Finalement, la personne doit réussir l’Examen final commun. Il n’est pas nécessaire d’avoir effectué un stage pour rédiger cet examen, qui se tient sur trois jours.

L’individu dispose d’un maximum de sept ans à partir de son inscription à l’Ordre pour compléter son parcours afin de devenir comptable agréé.

Faut-il être membre d’un ordre?

Un ou une comptable agréé(e) doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec afin d’avoir le droit d’utiliser son titre.

Les autres postes liés à la comptabilité n’ont quant à eux pas besoin de faire partie d’un ordre professionnel pour exercer leur métier.

