Une australienne «traumatisée» après avoir trouvé une grenouille dans son sac d’épinards

Une Australienne a trouvé une grenouille morte dans le plat de pâtes aux épinards qu'elle était en train de cuisiner.

«Littéralement une grenouille dans mes épinards. On ne peut pas avoir plus frais que ça», écrit Simon Baker sous la vidéo qu'elle a partagée sur TikTok. Sur les images, qui ont été vues des centaines de milliers de fois, on peut voir une petite grenouille dans le plat de pâtes avec épinards qu’elle est en train de cuisiner.

Selon la jeune femme, la grenouille se trouvait dans le sac d'épinards qu'elle avait acheté au supermarché.

Simon Baker s’est dite «traumatisée» par cette expérience. «Je n’avais jamais été autant excitée de souper de ma vie avant de voir ça», dit-elle.

Dans les commentaires, quelques personnes ont partagé le même dégoût que Simon Baker.

D’autres en ont profité pour glisser un petit commentaire sarcastique.

«C’est une spécialité gastronomique en France», a écrit une personne.

«Peux-tu partager la recette? J’ai déjà la grenouille», a dit un autre individu.

La situation investiguée

Une porte-parole du supermarché Woolworths, où a été acheté le sac d’épinards, a informé le New York Post qu'une enquête était en cours.

«Notre fournisseur a mené plusieurs tests avec le lot d’épinards [desquels étaient issus ceux achetés par l'Australienne] et aucun objet étranger n’a été détecté, alors il semblerait que ce soit un incident isolé», a-t-elle déclaré au média américain.

«Nous travaillons avec plusieurs producteurs d’épinards australiens qui prennent très au sérieux la sécurité des aliments et qui ont des mesures rigoureuses afin de maintenir la qualité du produit», a-t-elle ajouté.

Toujours selon la porte-parole du supermarché, les sacs d’épinards sont notamment lavés et passés sous un rayon X avant d’être emballés.

«Nous prenons au sérieux les remarques de nos clients et comprenons que ceci a dû être une surprise déplaisante pour cette cliente, particulièrement avec tous les commentaires disant à quel point le plat avait l’air délicieux», a précisé la porte-parole.