Elle habite dans une yourte sans eau courante 12 mois par année

Imaginez-vous vous débarrasser de la moitié de vos possessions pour habiter 12 mois par année dans une yourte traditionnelle mongole qui n'est pas branchée à l'eau potable. C’est ce qu’a fait Sonia qui ne regrette pas un instant sa décision.

Cachée par des arbres, la nouvelle minimaison de l'infirmière de 52 ans passe inaperçue depuis la route. L'habitation, composée de six murs et deux mâts centraux de huit pieds de haut, a une circonférence de 22 pieds (près de 7 mètres).

«Si tu te tiens debout sur le poêle, tu fais un 360, tu vois toute la maison», plaisante celle qui a érigé sa yourte sur un terrain de l'Est ontarien en juillet 2022.

Elle n’a pas l'eau courant. Elle doit aller acheter son eau potable et se laver à l'extérieur ou chez des amis. Elle a tout de même accès à de l'électricité.

«C'est la meilleure décision de ma vie», poursuit Sonia qui vit seule dans cette minimaison la majorité du temps. «Je suis en paix dedans et je me vois vieillir là». Elle admet, néanmoins, que ce n'est pas pour tout le monde.

Photo Axel Tardieu La yourte de Sonia vue du ciel.

Un choix économique?

Sonia a déboursé 16 000$ pour construire sa yourte, un montant qui inclut les frais de livraison depuis la Mongolie et l’assemblage.

Avant de s'installer, la franco-ontarienne a jeté la moitié de ses affaires. Elle avait envie de se simplifier la vie. «J'aimerais avoir deux assiettes, deux tasses, [parce que] plus tu as de choses, plus tu t’inquiètes», dit-elle.

Photo Axel Tardieu Sonia passe son temps libre à lire.

La yourte, c'est tendance!

L’infirmière a acheté sa yourte à l’entreprise Groovy Yurts. Depuis 2006, son propriétaire, Yves Bellenegger, livre ces habitations artisanales dans toute l’Amérique du Nord. Chaque année, ses ventes augmentent.

«J’en ai vendu une centaine en 2019 et 150 en 2022. Mes clients sont surtout des gens attirés par des choses plus authentiques. Moins une maison est grande, moins il faut d’objets pour la meubler, moins ça coûte cher à chauffer», soutient-il.