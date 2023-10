Les pires princesses de Disney ou comment la multinationale a rendu les femmes plus vulnérables aux stéréotypes

Partager







Elles ont les yeux plus larges que la taille. Elles sont fragiles, belles et passives. Pendant que l’une tombe amoureuse de son agresseur «pour sa beauté intérieure», une autre attend le baiser non consenti d’un prince pour sortir d’un coma. Les princesses de Disney mettent en scène des stéréotypes qui peuvent paraître rétrogrades aujourd'hui. Mais la question qui se pose: en 100 ans d’histoire, la proposition de la multinationale a-t-elle réellement changé?

Depuis Blanche-Neige, le premier long métrage d'animation de l’entreprise sorti en 1937, Disney est devenu synonyme de château et de royaume. Elles sont aujourd’hui 13 jeunes femmes à détenir le titre de «princesse officielle» des studios Disney, fondés en octobre 1923.

La formule a longtemps été la même.

«Les princesses incarnaient de pauvres petites qui devaient être sauvées par un prince pour accéder au bonheur, donc se marier et avoir beaucoup d’enfants», résume la professeure au département de communication sociale et publique de l’UQAM, Anouk Bélanger.

«Faites-vous belle et attendez qu’un prince vienne vous proposer une vie. Et ce que tu peux faire de mieux pour y arriver, c’est d’être douce, naïve, jeune et belle», déplore celle qui est aussi membre de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF).

Blanche-Neige et l’obsession de la beauté

La production du long métrage d’animation Blanche-Neige, en 1937, marque le début d’une longue lignée de princesses dont l’apparence physique deviendra une obsession.

Chaque jour, la reine du conte de fées demande à son miroir magique qui est la plus belle du royaume. Et chaque jour, il lui répète ce qu'elle veut entendre, jusqu’à ce qu’il soit forcé de reconnaître que Blanche-Neige, bien qu'encore enfant, a surpassé la beauté de la nouvelle femme de son père.

Dans le conte, la reine ne peut tolérer cette transgression. Elle demande alors à un chasseur d'aller tuer Blanche-Neige.

Pourquoi n’y aurait-il pas de place pour deux belles femmes au sein d’un même royaume?

Cendrillon et la compétition entre les femmes

Cendrillon est la seconde princesse des studios Disney. Elle fait son apparition au cinéma en 1950.

Dans le film, le père veuf de Cendrillon se remarie avec une dame mère de deux filles. Lorsque l'homme décède prématurément, l’épouse révèle sa vraie nature. Jalouse de la beauté de Cendrillon, elle condamne sa belle-fille à être au service de ses deux détestables demi-sœurs, Anastasie et Javotte.

Mais Cendrillon reste digne. Elle garde l'espoir d’un rêve d'amour qui la sortira enfin de sa condition.

«Les femmes sont toujours mises en compétition, mais pas pour le dépassement de soi, souligne la professeure Bélanger. Elles sont en compétition pour gagner l’intérêt du prince qui viendra les sauver, parce que c’est la seule possibilité de s’en sortir. Et cette compétition se joue sur les stéréotypes de beauté féminins.»

Dans le sixième remake de Cendrillon, paru en 2015, l’histoire n’a pas changé. Tout comme le tour de taille de la protagoniste qui est demeuré plus étroit que ses yeux, un classique chez les princesses de Disney.

La taille minuscule de l'actrice Lily James avait d’ailleurs fait réagir le public, furieux que la multinationale donne encore un tel exemple aux jeunes filles.

L'actrice Lily James qui incarne Cendrillon dans le film de 2015.

La Belle, la Bête et la romantisation de l’enlèvement

Belle est la cinquième princesse des studios Disney. Le film La Belle et la Bête est sorti 1991, 54 ans donc après la création de Blanche-Neige et dans un contexte social bien différent où la femme n’était plus relayée au rang d’épouse à la maison.

Le conte de Disney répète pourtant les mêmes stéréotypes.

Une jeune fille que l’on appelle «la Belle» se sacrifie pour sauver son père condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d'un terrible monstre. La jeune femme accepte d'être retenue prisonnière de la créature dans son château. Mais elle s'aperçoit que derrière les traits de l'animal, souffre un homme victime d'un sortilège. Elle finira par tomber amoureuse de son agresseur.

«Ça nous rappelle qu’on n’a pas les deux mains sur le volant de notre vie. Pour être heureuse, il faut encore attendre qu’un prince vienne nous sauver ou même, qu’une bête nous kidnappe», commente Anouk Bélanger.

«La formule princesse»

Il a fallu attendre les années 2010 pour que Disney présente des héroïnes plus audacieuses et aventureuses, sans toutefois proposer un discours novateur sur le statut de la femme.

«Leur destin a changé, il y a un certain progrès. Les princesses sont plus présentes dans le dialogue, elles ont des rôles plus actifs. Elles sont davantage au centre de l’histoire», admet Mme Bélanger.

Dans La Reine des neiges, paru en 2013, les princesses du Royaume d’Arendelle, Anna et Elsa, n’ont pas besoin d’un prince pour les sauver. Mais elles restent homogènes.

Comme la majorité des héroïnes de Disney, elles sont jeunes, blanches, portent les cheveux longs et (encore une fois) ont les yeux plus larges que la taille.

Image ABOVEAVERAGE.COM/DISNEY La princesse Elsa, dont la taille est plus étroite que les yeux.

Des recherches expliquent d’ailleurs pourquoi «la formule princesse» est si efficace: les yeux agrandis, les petits mentons et les nez courts les font davantage ressembler à des bébés, ce qui crée un air d'innocence et de vulnérabilité.

Les adultes avec ce «visage de bébé» sont considérés comme moins intelligents, plus sympathiques et moins susceptibles d’être coupables de crimes, rapporte une étude sur la perception des visages publiée en 2008 à la National Library of Medicine.

Un regard masculin, même dans les histoires de princesses

Si La Reine des neiges met en scène les péripéties de deux sœurs, le film contient deux fois plus de protagonistes masculins et 60% des dialogues sortent de la bouche des hommes, rappelle la professeur Bélanger.

«On voit que la représentation des genres très conventionnelle continue de dominer l’image de la princesse. Ça teinte le rapport des jeunes femmes au monde et à la prise en charge de leur propre destinée», dit-elle, en soulignant que les films de Disney répondent d’abord à des impératifs commerciaux.

Ils cherchent donc à plaire à un public très large, pour qui le regard masculin aussi appelé le male gaze est la norme au cinéma.

«Il y a une volonté d’évoluer, mais on ne veut pas choquer le public cible. On veut proposer quelque chose de nouveau, mais pas trop», précise l’experte.

Des princesses féministes dans les fansfictions

Avec Internet, les barrières entre l’œuvre et ses adeptes se sont réduites, notamment grâce aux fanfictions.

«Ce sont des créations dérivées qui s’inspirent d’univers narratifs existants, mais qui sont faites par des amateurs. Elles sont issues d’un amour pour l’univers, mais aussi d’une certaine frustration», explique la doctorante en communications à l’UQAM, Camille Nicol, qui s’intéresse aux pratiques féministes des fans de littérature sur Instagram et TikTok.

Dans ces nouvelles œuvres, la figure de la princesse est largement détournée pour faire passer un message féministe. Et les héroïnes de Disney sont les plus populaires, signale Camille Nicol.

«La passivité, la romantisation de la culture du viol avec les baisers non consentis pour réveiller les princesses ou l’apparence physique des héroïnes au tour de taille plus petit que le cou, par exemple, sont des éléments très critiqués dans ces fanfictions.»

La doctorante cite le mouvement #LesPrincessesOntDesPoils lancé en 2016, dans lequel des fans fabriquaient des images de princesses au poil apparent ou encore celui prônant l’homosexualité de la princesse Elsa de La Reine des neiges.

«Le film ne parle pas des intérêts romantiques d’Elsa. Elle se concentre sur ses pouvoirs. Le scénario aurait laissé une porte ouverte quant à la sexualité de la princesse, ce qui a fait écho auprès de la communauté LGBTQ+», raconte Camille Nicol.

Sur les réseaux sociaux, la rumeur va bon train: plusieurs croient qu’Elsa pourrait bien se faire une blonde dans le troisième film de La Reine des neiges, dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Il est difficile de mesurer l’impact dans fansfictions sur l’industrie culturelle.

«Mais on sait qu’elle garde un œil sur ces productions, qui génèrent de l’intérêt, de l’engagement et un possible gain économique», conclut Mme Nicol.