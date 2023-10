Voici l’annonce pour le «pire appartement à louer» à Brossard

Partager







Une annonce pour un appartement 2 1/2 à louer à Brossard retient l'attention sur Reddit... et pas pour les bonnes raisons.

Le logement, qu'un utilisateur Reddit décrit comme le «pire appartement» qu'il a vu, est disponible pour 800$ par mois. En plus d'une petite cuisinette et d'un micro-onde, le loyer inclut un lit double, les draps, un oreiller et les rideaux, nous apprend l'annonce.

Le logement est pour une personne seule. Il n'y a pas de stationnement et la salle de bain est partagée.

L'appartement «le plus triste»

Sur Reddit, l’annonce a suscité de nombreuses réactions.

«Pas d'cuisine, même pas ta propre salle de bain ! TBNK 800$ par mois», s’indigne une personne.

«Peut-être pas le pire, mais certainement le plus triste», écrit une autre.

«Ça ressemble plus à une salle d'employés en rénovation, il manque juste des casiers pis une machine à punch...», commente un autre usager Reddit.

De nombreuses personnes soulignent d’ailleurs que l’appartement a les allures de local commercial.