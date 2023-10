L'attitude jugée arrogante de Guy A Lepage envers Ginette Reno dérange à Tout le monde en parle

Partager







Dimanche 29 octobre, Guy A Lepage recevait la grande Ginette Reno sur le plateau de sa populaire émission Tout le monde en parle. De nombreux téléspectateurs et téléspectatrices ont exprimé leur mécontentement, affirmant que Lepage aurait conduit une entrevue «malaisante.»

En effet, sur la page Facebook officielle de Tout le monde en parle, et sur Twitter, le public s'est exprimé rapidement. Selon certains, l'animateur aurait manqué de respect à la chanteuse, en particulier en utilisant le tutoiement et en évoquant des histoires datant de plusieurs décennies.

• À lire aussi: La présence de la tiktokeuse PinkyDoll à Tout le monde en parle fait réagir

• À lire aussi: 11 moments oubliés des 19 dernières saisons de «Tout le monde en parle»

Voici quelques commentaires récoltés d'abord sur la page de TLMEP:

«Pourquoi l'entrevue avec Ginette Reno est si malaisante, on dirait qu'il cherche plus à lui pointer ses défauts et défaites que ses belles et grandes réussites ? Je vous aime d'amour, Mme Reno. Vous êtes une grande dame! Guy, je n'ai pas de félicitations à faire.»

«Une carrière impressionnante, mais méchant manque de respect dans l'entrevue. On dirait qu'il était plus intéressé à poser leurs questions qu'à écouter les réponses. C'était full intéressant, en plus, ce qu'elle disait. Les jokes sur les pharmacies et sur sa vie personnelle WTF? Ça vole pas haut.»

«Guy prend souvent plaisir à mettre les invités mal à l'aise, pourquoi sortir cette vieille histoire?»

«Grande dame...dommage que les questions soient superficielles, Guy A n'est pas à la hauteur de son invitée!»

«C'est quoi son problème à Guy! Ouf, ça fait dur son entrevue.»

«Avec tout le respect que je vous droits, ça part très mal. Un arrière-goût de réchauffé ou de chauvinisme.»

«Pourquoi la mauvaise humeur de l’animateur ???»

«Bizarre d'entrevue avec Ginette Reno...»

«Il est arrogant avec elle.»

«Entrevue à la limite irrespectueuse.»

«Une entrevue qui a manqué de classe ... elle méritait plus que ça ... revenir sur sa participation au mariage d'un Hells ... ça donne quoi? ... c'est mesquin ... très mauvaise entrevue monsieur Lepage...»

«À vous entendre tutoyer madame Reno, qui a l’âge de votre mère, et qui est une icône, me met mal à l’aise et ça me donne mal au cœur. Je suis surpris par votre impolitesse. Vous devez vous excuser à Madame Reno. Vous avez démontré vos vraies couleurs. Vous faites cheap et vulgaire. Désole du ton, mais ça m’a dérangé.»

Sur Twitter, d'autres internautes ont mentionné ressentir «un malaise»:

Comment dire…

Cette entrevue de Ginette

20 minutes de malaises #TLMEP — Annie Messier (@messierannie) October 30, 2023

Je me remet encore de l’entrevue de Ginette Reno tantôt. C’était tellement cringe que j’ai failli m’évanouir. 😅 Ouf. #tlmep — Edouard Guay (pas de crochet bleu) (@LeGazouilleur) October 30, 2023

Bon ben Ginette on va te parler de ce que tu ne parles pas, tsé les affaires que ça ne te tentes sûrement pas de parler .... le mariage des Hells, la jalousie de Céline, ta carrière tu te donnes combien sur 10 ? Coudon Guy A ça ne te tentais pas cette entrevue là ? #TLMEP — Helen Poitras (@helendeqc) October 30, 2023

#offtlmep

L'entrevue la plus irrespectueuse jamais faites avec madame Ginette Reno !

Incroyable. Pathétique.

Surtout, triste. — Pierre Landry (@landrypg) October 30, 2023

J'écoute l'entrevue de Madame Ginette Reno. Cette entrevue me laisse perplexe suis je la seule ? Certaines questions bizarres et malaisantes. Il me semble que cette grande artiste exceptionnelle mériterait une meilleure entrevue. Qu'en pensez-vous ? Certaines questions ok aussi. — Julie Chiasson (@JulieChiasson6) October 30, 2023

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s