Météo: un tapis de neige dès lundi matin?

Partager







Les températures clémentes auxquelles on a eu droit jusqu'à maintenant durant l'automne nous font parfois oublier que oui, on est déjà rendus à la fin du mois d'octobre! Il se peut d'ailleurs fort bien que lundi matin, une bonne partie du Québec se réveille sous un tapis blanc.

• À lire aussi: Une jeune diplômée est désespérée de devoir travailler de 9 à 5

En effet, un peu partout dans l'ensemble de la province, notamment à Montréal et dans la grande région métropolitaine, des précipitations sous forme de pluie ou de neige étaient attendues dimanche et lundi - et surtout durant la nuit entre ces deux journées, selon Environnement Canada, qui avertissait que cela risquait de causer des difficultés dans les transports.

On s'attendait à une météo similaire à Gatineau, dans Lanaudière, à Québec et en Estrie.

La moyenne des températures ne devrait pas remonter au-dessus de 6 degrés pour les régions les plus chaudes du Québec cette semaine.

L’Abitibi-Témiscamingue, quant à elle, continuera à recevoir des précipitations sous forme de neige, avec le mercure qui replonge sous 0 à partir de la fin d’après-midi dimanche et qui ne devrait pas remonter beaucoup plus haut que 1 ou 2 degrés au cours de la semaine.

Voyez notre vidéo - T&T, une épicerie asiatique grande comme un Costco: