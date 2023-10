Un ex-joueur de la LNH décède après avoir reçu un coup de patin à la gorge

Partager







Un événement chamboulant est survenu dans le monde du sport en fin de semaine, alors qu'un ancien joueur de hockey de la LNH, Adam Johnson, est décédé après avoir accidentellement reçu un coup de patin à la gorge en plein match.

L'événement s'est déroulé samedi pendant un match de la Challenge Cup, qui se tenait en Angleterre. Les Panthers de Nottingham, formation avec laquelle jouait Adam Johnson, un joueur de 29 ans originaire des États-Unis, affrontait les Steelers de Sheffield.

Johnson a été touché au cou après une collision avec un autre joueur. Le match a été interrompu et les 8000 partisans réunis ont dû quitter l'aréna. Des écrans ont été amenés sur la patinoire afin d'assurer l’intimité du joueur pendant qu’il recevait des traitements médicaux, selon le tabloïd britannique The Sun. Il a ensuite été amené à l'hôpital.

Son décès a été confirmé par la suite, suscitant une vague d'émotions et de réactions.

La mère du joueur a notamment partagé deux photos d'elle et d'Adam, tous deux rayonnants, accompagnées de quelques mots mentionnant notamment qu'elle avait «perdu la moitié de son coeur» en perdant son fils.

Les Penguins de Pittsburgh, équipe avec laquelle il évoluait dans la LNH, ont aussi réagi rapidement sur les réseaux sociaux.

«Les Penguins se joignent au monde du hockey dans le deuil d’Adam Johnson dont la vie s’est terminée beaucoup trop tôt», a indiqué l’équipe dans un communiqué dimanche matin. «Nous offrons nos plus profondes condoléances à la famille d’Adam et à ses amis de même qu’aux anciens et actuels coéquipiers d’Adam ainsi qu’à ses entraîneurs. Adam va toujours être un membre de la famille des Penguins.»

La Ligue nationale de hockey a également réagi dans un très bref communiqué, dimanche. «La famille de la Ligue nationale de hockey déplore le décès de l’ancien joueur des Penguins de Pittsburgh, Adam Johnson. Nous offrons nos prières et nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers.»

De nombreuses équipes de la LNH ont aussi réagi sur les réseaux sociaux, comme les Bruins de Boston, le Kraken de Seattle, les Kings de Los Angeles ou encore les Devils du New Jersey.

Un horrible accident qui en rappelle un autre

Cet accident rappelle un événement survenu dans la LNH il y a une quinzaine d'années. Le 10 février 2008, l’ancien du Canadien de Montréal Richard Zednik avait subi une blessure similaire tandis qu’il évoluait avec les Panthers de la Floride.

En effet, il avait reçu le patin d’Olli Jokinen, son coéquipier à l’époque, au cou. Son artère carotide avait été coupée, ce qui avait fait en sorte qu’il aurait perdu près de 2,3 L de sang. Heureusement pour lui, il avait pu être traité à temps. L’athlète avait cependant raté le restant de la saison de son équipe, avant de revenir au jeu lors de la campagne suivante.

