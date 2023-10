C’est quoi l’affaire avec la semaine de travail de 40 heures (et qui est à blâmer)?

Partager







Les derniers peuples de chasseurs-cueilleurs travaillaient en moyenne de 15 à 20 heures par semaine pour assurer leur survie et consacraient le reste de leur temps à leurs loisirs, selon de nombreux anthropologues. Ça fait 10 000 ans de cela, mais on se pose quand même la question: qu’est-ce qui nous est arrivé depuis pour que la semaine de 40 de travail devienne la norme? Qui est à blâmer?

Une journée de «9 à 5», du lundi au vendredi. Pour la majorité des travailleurs de bureaux, la routine se répète en moyenne 49 semaines par années. En ajoutant les heures supplémentaires et en soustrayant les absences, on passe environ 1700 heures à travailler chaque année, selon l’Annulaire québécois des statistiques du travail.

Mais même si elle nous semble aujourd’hui inévitable, la semaine de 40 heures (ou de 37,5 heures pour les chanceux) n’a pas toujours été la norme.

Au Moyen-âge, nos ancêtres n’étaient pas les bourreaux de travail que l’on pourrait imaginer. Dans les années 1400, un paysan français pouvait travailler du lever au coucher du soleil, jusqu’à 14 heures les jours d’été. La journée moyenne oscillait toutefois autour de 8 heures et les paysans n’étaient actifs que 150 jours par années, estime ls spécialiste de l’économie préindustrielle et professeur à l’École des hautes études en sciences sociales, Mathieu Arnoux.

Dans les siècles suivants, les paysans auraient travaillé entre 1600 et 2000 heures par année, selon divers ouvrages historiques. Plusieurs experts contestent toutefois ces estimations, avançant qu'il est très difficile de retracer l’histoire du travail de façon précise.

Ensuite, ça s’est gâté. Il y a 150 ans, en pleine révolution industrielle, nos arrière-arrière-grands-parents pouvaient travailler plus de 100 heures par semaine et risquaient de perdre leur emploi s’ils contestaient trop vigoureusement leurs conditions.

Aujourd’hui, la semaine normale de travail est de 40 heures. Si vous en faites plus, c’est considéré comme des heures de travail supplémentaires. Voici comment on en est arrivé là.

Le modèle américain: travailler moins pour dépenser plus

Le modèle de cinq jours de travail de huit heures par semaine nous vient des États-Unis.

En septembre 1926, Henri Ford a eu une idée qui a révolutionné le monde de l'emploi: celle de diminuer volontairement les heures de travail des employés de ses usines.

Il ne faut toutefois pas croire que Ford l’a fait par sympathie envers la classe ouvrière. C’est plutôt l’appât du gain qui a motivé sa réflexion. Il s’est dit qu’en donnant plus de temps libre à ses ouvriers, ceux-ci allaient pouvoir consacrer plus de temps à leurs loisirs et donc dépenser davantage.

Les entreprises se sont aussi aperçues que les employés étaient moins productifs après huit heures de travail. De nombreux patrons ont donc suivi l’exemple de Ford et diminué les heures de travail de leurs salariés.

Puis, en 1940, le Fair Labor Standards Act a été modifié par le Congrès américain pour faire de la semaine de 40 heures de travail la nouvelle norme chez nos voisins du Sud.

Arrivée tardive au Québec

À la fin des années 1800, les journées des salariés québécois pouvaient durer jusqu’à 15 heures. Les ouvriers travaillaient un minimum de 60 heures par semaine. Souvent, c'était beaucoup plus. Graduellement, ils ont formé des syndicats pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Pendant ce temps-là, dans le reste du Canada, la Fédération of Labour a commencé à militer pour que la semaine de travail diminue à 40 heures. C’est toutefois seulement dans les années 1960 que le gouvernement fédéral a mis officiellement en place la semaine de 40 heures.

Au Québec, la semaine normale de travail était de 44 heures jusqu’en 1997. Elle a diminué graduellement dans les années suivantes, jusqu’à ce que la semaine de 40 heures soit officiellement instaurée par la Loi sur les normes du travail, au début des années 2000.

Vers une diminution des semaines de travail

La semaine de travail de 40 heures pourrait toutefois bientôt disparaître.

Au début du mois d’octobre, le président-directeur général de la multinationale américaine JPMorgan Chase a prédit que la prochaine génération travaillera trois jours et demi par semaine grâce à l’intelligence artificielle.

Une vaste étude publiée par la firme Regus en 2018 indique pour sa part que plus d’un Canadien sur dix occupera un emploi qui sortira du cadre du 9 à 5 d’ici 2030.

Ces prédictions risquent de faire le bonheur de nombreux salariés québécois, puisqu'ils sont 95% à souhaiter gagner une journée hebdomadaire de congé, selon un sondage publié en avril dernier sur la plateforme de recherche d’emploi Talent.com.