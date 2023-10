Le prix de Spotify augmente et vous pensez changer de service? Voici combien vous payeriez ailleurs

Partager







Le montant mensuel que vous payez pour accéder à Spotify vient d’augmenter légèrement? C’est normal: la compagnie augmente en 2023 ses prix pour la première fois depuis le lancement du service. On en profite pour faire un tour d’horizon du prix des plateformes de streaming de musique les plus populaires.

Prix de Spotify au Québec

Vous le savez probablement: Spotify existe en version gratuite, mais les gens qui paient pour la version Premium n’ont pas à écouter d’annonces entre les chansons et peuvent écouter exactement la musique qu’ils veulent, contrairement à ceux et celles qui utilisent la version gratuite de la plateforme.

Ils voient leur facture mensuelle augmenter légèrement cet automne, pour la première fois depuis le lancement du service au Canada en 2014.

Voici l’augmentation qui entre en vigueur en 2023:

Abonnement individuel : de 9,99$ à 10,99$ (+1$)

: de 9,99$ à 10,99$ (+1$) Abonnement individuel pour étudiants : de 4,99$ à 5,99$ (+1$)

: de 4,99$ à 5,99$ (+1$) Abonnement pour deux : de 12,99$ à 14,99$ (+2$)

: de 12,99$ à 14,99$ (+2$) Abonnement familial: 15,99$ à 16,99$ (+1$)

L’augmentation de prix a été annoncée en juillet, et les utilisateurs avaient deux mois pour décider ce qu’ils feraient de leur abonnement avant que le nouveau montant commence à être prélevé de leur compte.

Prix d'Apple Music au Québec

Si l’augmentation du prix de l’abonnement chez Spotify vous donne envie de magasiner un peu votre service, vous avez peut-être regardé du côté d’Apple Music, généralement considéré comme le principal rival de Spotify.

Celui-ci n’a pas de version gratuite (mis à part durant la période d’essai d’un mois).

Les prix sont pratiquement les mêmes que les nouveaux prix de Spotify:

Abonnement individuel : 10,99$

: 10,99$ Abonnement individuel pour étudiants : 5,99$

: 5,99$ Abonnement familial: 16,99$

Une exception: il existe aussi une version «Abonnement Voice» à 4,99$, mais le fonctionnement est plutôt restrictif. En effet, avec un tel abonnement, on ne peut utiliser Apple Music que via l’application Siri.

Prix de YouTube Music au Québec

La plateforme YouTube offre de son côté YouTube Premium, qui permet principalement d’écouter des vidéos sans publicités, et qui comprend aussi le volet YouTube Music, qui se concentre, comme son nom le dit, sur la musique.

Il est possible de s’abonner uniquement à YouTube Music.

Dans ce cas aussi, les prix sont pratiquement les mêmes que pour le nouveau Spotify – à l’exception du prix étudiant, un peu moins élevé:

Abonnement individuel : 10,99$ (ou 9,17$ avec un abonnement annuel)

: 10,99$ (ou 9,17$ avec un abonnement annuel) Abonnement individuel pour étudiants : 5,49$

: 5,49$ Abonnement familial: 16,99$

Comme pour Spotify, il est aussi possible d’utiliser une version gratuite de YouTube Music, à condition d’accepter d’écouter des publicités.

Prix de Qobuz au Québec

La plateforme Qobuz est nettement moins connue que les autres décrites dans cet article. Lancée au Canada au printemps dernier, celle-ci s’adresse plus spécifiquement aux fanatiques de musique pour qui avoir une excellente qualité sonore est important – au point ou PCMag l’a sélectionnée comme meilleure application d’écoute de musique en continu dans la catégorie «Hi-Res Audio».

Ce n’est pas pour tout le monde – l’app se spécialise dans le jazz et le classique –, mais l’offre, complémentée par des articles sur la musique, plait certainement à une partie de la clientèle pour qui la qualité mp3 n’est pas suffisante.

Voici le prix des abonnements:

Abonnement individuel: 12,99$ (ou 10,83$ avec un abonnement annuel)

Abonnement pour deux: 17,99$ (ou 14,99$ avec un abonnement annuel)

Abonnement familial: 17,99$ (ou 21,90$ avec un abonnement annuel)

(Par souci de transparence, précisons que Québecor, propriétaire du média 24 heures, est actionnaire de Qobuz et que du personnel et du contenu de l’ex-plateforme de Québecor QUB musique ont migré vers Qobuz plus tôt cette année.)

Quoi conclure de tout ça?

Même avec l’augmentation de prix, si l'offre très fournie et grand public qui se trouve sur Spotify est ce qui vous convient, il n’y a pas tant d’économies à faire en changeant pour un autre fournisseur. Les autres services de streaming populaires ne sont pas moins chers que Spotify, à l'exception de la version pour étudiants de YouTube Music, qui permettrait d'économiser autour de 50 sous par mois. L'abonnement annuel à YouTube Music permettrait pour sa part d'économiser 1,82$ par mois (ou 21,84$ par an), mais il faut être prêt à faire le changement pour de bon, étant donné qu'il s'agit d'un engagement pour 12 mois.

Ce n'est peut-être pas assez pour inciter la clientèle à quitter Spotify, étant donné l'augmentation somme toute minime pour un service qui charge le même prix depuis son lancement malgré la multiplication des fonctionnalités.

Cela dit, si votre budget est serré, la réelle façon d'économiser serait de passer à une version gratuite. L'expérience s'en trouve clairement diminuée, mais à 10,99$ par mois, on parle quand même d'une dépense annuelle de 131,88$. Pas mal pour écouter de la musique toute l'année, mais si vous écoutez surtout des podcasts, par exemple, ça peut valoir le coup de réessayer la version gratuite pendant un moment.

Amazon offre aussi un service de musique qui peut être obtenu pour moins cher, mais les diverses options d’abonnement varient beaucoup selon si on est un membre de Prime ou d’autres services d’Amazon, donc la comparaison est moins simple à faire. Ça peut quand même valoir la peine de vous informer si vous utilisez d'autres produits Amazon.

