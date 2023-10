Projet Montréal ressuscite une piste cyclable controversée à CDN-NDG

Partager







L’arrondissement de Côte-Des-Neiges—Notre-Dame-De-Grâce (CDN-NDG) revient à la charge et présente un nouveau plan de piste cyclable sur la rue Terrebonne, trois ans après qu’une voie semblable a été démantelée.

• À lire aussi: Voici combien de places de stationnement ont été retirées depuis 2018

D’une longueur de 2,5km, la nouvelle piste cyclable bidirectionnelle devrait s’étendre de la rue Bellmore, à deux pas du campus Loyola de l’Université Concordia, jusqu’à l’avenue Girouard. Le projet devrait permettre une voie plus sécuritaire pour les 1000 piétons et 400 cyclistes qui circulent quotidiennement sur la rue Terrebonne aux heures de pointe, souligne la mairesse d’arrondissement Gracia Kasoki Katahwa.

«C’est quelque chose dont j’ai beaucoup entendu parler dans la dernière campagne électorale. Les gens du secteur disaient que la piste cyclable sécurisée est importante. Il y a une quinzaine d’incidents impliquant des cyclistes et des vélos dans la dernière année et les conflits sont nombreux entre les usagers», explique l’élue du parti de la mairesse Valérie Plante au bout du fil.

Pour installer la nouvelle voie cyclable, la rue Terrebonne sera transformée en sens unique, explique la mairesse.

«C’est la meilleure façon de faire selon l’étude exhaustive qui a été réalisée. Les cyclistes seront protégés par des bollards et par un couloir de stationnement», explique-t-elle.

Le projet est accueilli favorablement par l’Association des cyclistes et piétons de NDG.

«Nous accueillons favorablement cette initiative, car de Terrebonne avait désespérément besoin d'une reconfiguration, non seulement pour celles et ceux qui se rendent à vélo au travail et à l'école, mais aussi pour les piétonnes et piétons qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils traversent la rue. Un réseau cyclable permanent et sécuritaire sur de Terrebonne améliorera la sécurité de toutes et tous»,a déclaré le président de l’Association, Jason Savard.

Une nouvelle saga?

À l’été 2020, l’implantation d’une piste cyclable sur la rue Terrebonne avait suscité une levée de boucliers de la part de nombreux citoyens et institutions du quartier, en raison de la suppression de 250 places de stationnements dans l’arrondissement.

Cette fois, ce sont 200 places de stationnements qui devront être retirées afin d’aménager le projet. La mairesse Gracia Kasoki Katahwa assure toutefois que ces retraits n’auront qu’un impact mineur pour les automobilistes du quartier.

«L’étude réalisée démontre que la disponibilité des places de stationnement dans les rues transversales a été prise en compte et ça nous rend confiants quant à l’acceptation du nouveau projet», indique-t-elle.

En plus de permettre l’ajout d’une piste cyclable, le réaménagement de la rue de Terrebonne devrait permettre d’apaiser la circulation, notamment aux abords d’écoles.

«Le nombre de véhicules circulant sur la rue de Terrebonne devrait diminuer d'environ 40% à 50%», indique la mairie dans son communiqué.

Des consultations et des échanges auront lieu dans la semaine du 20 novembre avec différents partenaires. Le 30 novembre, les habitants du secteur pourront se faire entendre lors d’une rencontre citoyenne.