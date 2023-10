«Un génocide financé avec nos impôts»: des manifestants propalestiniens demandent un cessez-le-feu à Gaza

Partager







Des manifestants ont investi les bureaux de17 députés fédéraux à travers le Canada pour exiger un cessez-le-feu à Gaza et demander au Canada de retirer son soutien à Israël. Une cinquantaine d’entre eux se sont retrouvés devant le bureau de Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.

Bannières et drapeaux palestiniens dans les mains, le groupe de manifestants a monté jusqu’au bureau de la rue Chabanel de la ministre Joly pour demander «un cessez-le-feu, la fin immédiate du blocus sur Gaza, la fin de la campagne de génocide contre les Palestiniens et la fin du support militaire et financier que le Canada offre à Israël».

À Montréal, les bureaux des députés Hon Lametti et Rachel Bendayan ont aussi été ciblés par les actions des manifestants. D’autres occupations ont eu lieu de manière simultanée dans 12 villes du Canada, notamment dans les bureaux du chef du NPD, Jagmeet Singh, et de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, à Toronto.

«Nous occupons les bureaux pour que nos demandes soient claires. Nous n’arrêterons pas de leur mettre la pression, nous ne les laisserons pas faire comme si de rien n’était», ont déclaré des manifestantes du Palestinian Youth Movement, un des groupes organisateurs des manifestations.

Le gouvernement canadien, par son support à Israël, est complice du génocide à Gaza, martèlent les manifestants.

«C’est un génocide financé avec nos impôts»

Pour Sarah Shamy, membre du Palestinian Youth Movement, la volonté du gouvernement canadien de soutenir Israël ne représente pas la volonté des électeurs.

«Depuis les derniers 20 jours, le peuple canadien a pris la rue pour faire ces mêmes demandes. Mais nos élus les ignorent. Ils ont la responsabilité d’écouter la volonté du peuple», déplore-t-elle.

Sarah Shamy

«Justin Trudeau a refusé de condamner les crimes de guerre commis par Israël contre le peuple palestinien. Le silence de l’État en dit long», ajoute-t-elle.

«C’est un génocide financé avec nos impôts, a-t-elle scandé devant la foule, en référence aux armes qui ont voyagé du Canada vers Israël. Les bombes qui tombent sur les enfants et les familles de Gaza, elles sont financées par nos dollars.»

Le gouvernement canadien a promis d’investir une somme de 10 millions pour l’aide humanitaire en Israël et à Gaza. Cette somme ira directement à des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge canadienne, la Société du Croissant-Rouge palestinienne et la Magen David Adom israélienne.

Le Canada et 45 autres pays se sont abstenus de voter sur une résolution de l’ONU demandant une trêve humanitaire immédiate à Gaza. Cette résolution a tout de même été adoptée avec une majorité de 120 votes.

La ministre Joly absente

Mélanie Joly n’était pas présente à son bureau de circonscription durant la manifestation. Les manifestants ont collé des affiches sur la porte d’entrée avant de lire à haute voix certains des noms de certains des 8300 Palestiniens tués depuis le début des frappes aériennes du 7 octobre, selon le dernier bilan du Hamas.

Près d’une heure après l’arrivée des manifestants, les policiers sont arrivés sur les lieux. Ces derniers ont fait sortir le groupe d’une cinquantaine de personnes qui a continué de manifester à l’extérieur du bâtiment.

Des groupes étaient encore présents en fin d’après-midi devant ou à l’intérieur de bureaux d’une douzaine de députés et entendent y rester le plus longtemps possible, selon les organisateurs des manifestations pancanadiennes.

