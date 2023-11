Une ferme de Golden Retrievers au Vermont est l'arrêt obligatoire pour les «dog persons»

Partager







Si vous cherchez une excuse pour dépoussiérer votre passeport, lisez les lignes suivantes!

Peut-être avez-vous vu circuler une vidéo sur TikTok montrant une ferme de Golden Retrievers, l'une des races de chiens les plus aimées au monde.

La vidéo, maintenant virale, présente des visiteurs à la Golden Dog Farm à Jeffersonville dans le Vermont. On y voit des chanceux qui jouent avec les chiots tout en participant à d'autres activités automnales dans un cadre enchanteur.

Alors que plusieurs pensaient qu'il s’agissait simplement d’un rêve, on a le bonheur de vous annoncer que cette ferme est bel et bien réelle et que vous devez la visiter bientôt parce qu’elle se trouve à 2h seulement de Montréal.

À la ferme, les visiteurs peuvent admirer les magnifiques couleurs de l'automne, faire une visite du processus de récolte de sirop d'érable, se promener dans le vignoble, et bien sûr, jouer avec les nombreux Golden Retrievers qui se promènent sur la propriété. C'est la famille Worple qui ouvre les portes de son incroyable domaine niché entre les Green Mountains du Vermont. Ils y produisent du miel et du sirop d'érable avec passion.

Depuis quelques mois, la ferme propose l'expérience Golden Retriever qui consiste en une «date» avec 10 Goldens. Jouez avec eux, prennez plein de photos et donnez-leur plein d'amour. Voilà la recette pour un après-midi parfait.

L'expérience coûte 75$ USD pour les adultes (environ 103,72$ canadien) et 50$ USD (environ 69,15$ canadien) pour les enfants. Vous pouvez réserver votre expérience ici. Vous pouvez profiter des chiens pendant une heure.

Devant l'engouement de la ferme, il est difficile de trouver de la disponibilité. Vaut mieux se prendre à l'avance.

Nous imaginons que les amoureux de chiens seront nombreux à planifier une visite à cette adorable ferme.

Une visite à ce paradis sur terre s’impose!

